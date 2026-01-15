Los Playoffs de la NFL enfrentan el domingo 18 de enero en la ronda divisional a los Texans vs Patriots. Conoce a qué hora y dónde ver el duelo.

Partido: Texans vs Patriots

Fase: Ronda divisional

Fecha: Domingo 18 de enero de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Gillette Stadium

Transmisión: Canal 5, ESPN y Disney+

Texans vs Patriots: A qué hora ver la ronda divisional de Playoffs 2026 de NFL

La ronda divisional de los Playoffs 2026 de la NFL enfrentan a Texans vs Patriots, en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México.

Texans vs Patriots: ¿Dónde ver la ronda divisional de Playoffs 2026 de NFL?

Las señales del Canal 5, ESPN y Disney+ transmitirán el partido Texans vs Patriots, el domingo 18 de enero.

¿Cómo llegan Texans y Patriots a la ronda divisional de los Playoffs 2026 de la NFL?

Los Houston Texans vencieron 30-6 a los Steelers de Pittsburgh para su primera victoria de Playoffs de la NFL fuera de casa en la historia de la franquicia.

Ahora, los Texans visitarán Nueva Inglaterra en la ronda divisional el domingo por la noche, para intentarán llegar al Juego de Campeonato de la Conferencia Americana por primera vez.

Si Houston puede replicar lo que hizo en el frío Estadio Acrisure, podría lograrlo. Los Texans limitaron a Pittsburgh a 175 yardas totales, incluidas 81 en la segunda mitad.

Los Patriots capturaron a Justin Herbert seis veces y limitaron a Los Ángeles a solo 207 yardas en una victoria de 16-3 el domingo por la noche.

Así se jugará la ronda divisional en los Playoffs 2026 de la NFL

A continuación te compartimos la programación de los 4partidos de la ronda divisional de los Playoffs de la NFL 2026:

Sábado 17 de enero

Bills vs Broncos | 15:30 | Canal 5, ESPN y Disney+

49ers vs Seahwks | 19 horas | Canal 5 y Fox Sports

Domingo 18 de enero