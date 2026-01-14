Los Playoffs de la NFL continúan el sábado 17 de enero de 2026 con la ronda divisional y el partido Bills vs Broncos. Conoce la hora y canal para ver el duelo.

Partido: Bills vs Broncos

Fase: Ronda divisional Playoffs NFL

Fecha: Sábado 17 de enero de 2026

Horario: 15:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Empower Field

Transmisión: Canal 5 de Televisa, ESPN y Disney+

Bills vs Broncos: ¿Cuándo ver el partido de ronda divisional de los Playoffs 2026 de NFL?

La ronda divisional de los Playoffs 2026 de la NFL enfrentan a Bills vs Broncos, en punto de las 15:30 horas, tiempo del centro de México.

Bills vs Broncos: ¿Dónde ver el partido de ronda divisional de los Playoffs 2026 de NFL?

Las señales del Canal 5 de Televisa, ESPN y Disney+ transmitirán el partido Bills vs Broncos.

¿Cómo llega Bills a la ronda divisional de los Playoffs 2026 de la NFL?

Bills y Josh Allen soportaron un castigo para lograr su primera victoria en Playoffs de la NFL fuera de casa en más de tres décadas, al superar 27-24 a Jaguars.

En la ronda divisional, Bills jugará en casa de los líderes los Broncos de Denver el sábado 17 de enero,con la oportunidad para construir una racha ganadora fuera de casa.

Los Bills visitarán a los Broncos en una revancha del fin de semana de comodines del año pasado, cuando Buffalo ganó 31-7.

¿Cómo llega Broncos a la ronda divisional de los Playoffs 2026 de la NFL?

Aunque los Denver Broncos avanzaron a los Playoffs 2026 de la NFL como el primer sembrado de la Conferencia Americana, pero el entrenador Sean Payton no está satisfecho.

Los Broncos (14-3) igualaron el récord de la franquicia para la mayor cantidad de victorias en una temporada, y recibirán el juego de Playoffs en la ronda divisional.

Así se jugará la ronda divisional en los Playoffs 2026 de la NFL

A continuación te compartimos la programación de los 4partidos de la ronda divisional de los Playoffs de la NFL 2026:

Sábado 17 de enero

Bills vs Broncos | 15:30 | Canal 5 de Televisa, ESPN y Disney+

49ers vs Seahwks | 19 horas | Canal 5 de Televisa y Fox Sports

Domingo 18 de enero

Texans vs Patriots | 14 horas |Canal 5 de Televisa, ESPN y Disney+

Chargers vs Bears | 17:30 horas | Canal 5 de Televisa y Fox Sports



