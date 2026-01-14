Los Playoffs de la NFL enfrentan el sábado 17 de enero en la ronda divisional a los 49ers vs Seahawks. Conoce la hora y canal para ver el partido.

Partido: 49ers vs Seahawks

Fase: Ronda de Comodines NFL

Fecha: Sábado 17 de enero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Lumen Field

Transmisión: Canal 5 y Fox Sports

¿Cómo llega 49ers a la ronda divisional de los Playoffs 2026 de la NFL?

Los 49ers perdieron a George Kittle por un desgarro, pero dieron la sorpresa y eliminaron a Eagles en la Ronda de Comodines de los Playoffs 2026 de la NFL, 23-19.

Ahora, los 49ers se dirigen a Seattle para enfrentar a los Seahawks, que son el primer sembrado, con poco descanso porque la NFL decidió hacerlos jugar el sábado.

¿Cómo llega Seahawks a la ronda divisional de los Playoffs 2026 de la NFL?

Sam Darnold tiene solo un juego de experiencia en Playoffs de la NFL, y a los Seattle Seahawks les beneficiaría si su segunda oportunidad en la postemporada fuera un poco mejor que la primera.

Darnold guio a los Vikings a una temporada de 14-3 en 2024, al igual que lo hizo con Seattle este año.

Sin embargo, Darnold tuvo dificultades en los playoffs la temporada pasada, sufriendo nueve capturas en la derrota 27-9 de los Vikings ante los Rams de Los Ángeles.

Darnold fue titular toda la temporada para Seattle, completando un 67,7% de sus pases, el más alto de su carrera, con 25 touchdowns.

Así se jugará la Ronda de Comodines en los Playoffs 2026 de la NFL

A continuación te compartimos la programación de los 6 partidos de la Ronda de Comodines de los Playoffs de la NFL 2026:

Sábado 17 de enero

Bills vs Jaguars |15:30

49ers vs Seahawkss | 19 horas

Domingo 18 de enero