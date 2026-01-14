Los Playoffs de la NFL enfrentan el sábado 17 de enero en la ronda divisional a los 49ers vs Seahawks. Conoce la hora y canal para ver el partido.
- Partido: 49ers vs Seahawks
- Fase: Ronda de Comodines NFL
- Fecha: Sábado 17 de enero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Lumen Field
- Transmisión: Canal 5 y Fox Sports
49ers vs Seahawks: A qué hora ver la ronda divisional en los Playoffs 2026 de la NFL
La ronda divisional de los Playoffs 2026 de la NFL enfrentan a 49ers vs Seahawks, en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.
49ers vs Seahawks: ¿Dónde ver la ronda divisional en los Playoffs 2026 de la NFL?
Las señales del Canal 5 y Fox Sports transmitirán el partido 49ers vs Seahawks, el sábado 17 de enero.
¿Cómo llega 49ers a la ronda divisional de los Playoffs 2026 de la NFL?
Los 49ers perdieron a George Kittle por un desgarro, pero dieron la sorpresa y eliminaron a Eagles en la Ronda de Comodines de los Playoffs 2026 de la NFL, 23-19.
Ahora, los 49ers se dirigen a Seattle para enfrentar a los Seahawks, que son el primer sembrado, con poco descanso porque la NFL decidió hacerlos jugar el sábado.
¿Cómo llega Seahawks a la ronda divisional de los Playoffs 2026 de la NFL?
Sam Darnold tiene solo un juego de experiencia en Playoffs de la NFL, y a los Seattle Seahawks les beneficiaría si su segunda oportunidad en la postemporada fuera un poco mejor que la primera.
Darnold guio a los Vikings a una temporada de 14-3 en 2024, al igual que lo hizo con Seattle este año.
Sin embargo, Darnold tuvo dificultades en los playoffs la temporada pasada, sufriendo nueve capturas en la derrota 27-9 de los Vikings ante los Rams de Los Ángeles.
Darnold fue titular toda la temporada para Seattle, completando un 67,7% de sus pases, el más alto de su carrera, con 25 touchdowns.
Así se jugará la Ronda de Comodines en los Playoffs 2026 de la NFL
A continuación te compartimos la programación de los 6 partidos de la Ronda de Comodines de los Playoffs de la NFL 2026:
Sábado 17 de enero
- Bills vs Jaguars |15:30
- 49ers vs Seahawkss | 19 horas
Domingo 18 de enero
- Titans vs Patriots | 14 horas
- Rams vs Bears | 17:30 horas