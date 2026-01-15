Los Playoffs 2026 de la NFL continúan el domingo 18 de enero en la ronda divisional con el partido Rams vs Bears. Conoce la hora para ver el duelo.
- Partido: Rams vs Bears
- Fase: Ronda divisional de la NFL
- Fecha: Domingo 18 de enero de 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Soldier Field
- Transmisión: Canal 5 y Fox Sports
Rams vs Bears: Hora para ver la ronda divisional en los Playoffs 2026 de la NFL
La ronda divisional de los Playoffs 2026 de la NFL enfrenta a Rams vs Bears, en punto de las 17:30 horas, tiempo del centro de México.
Rams vs Bears: Canal para ver la ronda divisional en los Playoffs 2026 de la NFL
Canal 5 y Fox Sports transmitirán el partido Rams vs Bears, el domingo 18 de enero.
¿Cómo llegan los Rams a la ronda divisional de los Playoffs 2026 de la NFL?
Los Rams consiguieron una dramática victoria en la Ronda de Comodines de los Playoffs 2026 de la NFL, 34-31, sobre los Carolina Panthers.
Los Rams (13-5), que eran favoritos por diez puntos, avanzaron con angustia a los playoffs divisionales, en los que visitarán a los Bears.
El entrenador de los Rams, Sean McVay, admitió que no fue el mejor esfuerzo de su equipo y hay mucho por mejorar.
¿Cómo llegan los Bears a la ronda divisional de los Playoffs 2026 de la NFL?
Caleb Williams brilló en su debut en los Playoffs de la NFL, al lanzar un pase de touchdown de 25 yardas a Moore con 1:43 minutos por jugar, y los Bears remontaron un déficit de 18 puntos para vencer a los Packers.
Los Bears (12-6), campeonesl norte en la Conferencia Nacional, extendieron la primera temporada bajo el mando de Ben Johnson, gracias a su séptima victoria con remontada en el último cuarto.
Así se jugará la Ronda de Comodines en los Playoffs 2026 de la NFL
A continuación te compartimos la programación de los 6 partidos de la Ronda de Comodines de los Playoffs de la NFL 2026:
Sábado 17 de enero
- Bills vs Jaguars |15:30
- 49ers vs Seahawkss | 19 horas
Domingo 18 de enero
- Titans vs Patriots | 14 horas
- Rams vs Bears | 17:30 horas