Los Playoffs 2026 de la NFL continúan el domingo 18 de enero en la ronda divisional con el partido Rams vs Bears. Conoce la hora para ver el duelo.

Partido: Rams vs Bears

Fase: Ronda divisional de la NFL

Fecha: Domingo 18 de enero de 2026

Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Soldier Field

Transmisión: Canal 5 y Fox Sports

Rams vs Bears: Hora para ver la ronda divisional en los Playoffs 2026 de la NFL

La ronda divisional de los Playoffs 2026 de la NFL enfrenta a Rams vs Bears, en punto de las 17:30 horas, tiempo del centro de México.

Rams vs Bears: Canal para ver la ronda divisional en los Playoffs 2026 de la NFL

Canal 5 y Fox Sports transmitirán el partido Rams vs Bears, el domingo 18 de enero.

Partido: Rams vs Bears

Fase: Ronda divisional de la NFL

Fecha: Domingo 18 de enero de 2026

Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Soldier Field

Transmisión: Canal 5 y Fox Sports

¿Cómo llegan los Rams a la ronda divisional de los Playoffs 2026 de la NFL?

Los Rams consiguieron una dramática victoria en la Ronda de Comodines de los Playoffs 2026 de la NFL, 34-31, sobre los Carolina Panthers.

Los Rams (13-5), que eran favoritos por diez puntos, avanzaron con angustia a los playoffs divisionales, en los que visitarán a los Bears.

El entrenador de los Rams, Sean McVay, admitió que no fue el mejor esfuerzo de su equipo y hay mucho por mejorar.

¿Cómo llegan los Bears a la ronda divisional de los Playoffs 2026 de la NFL?

Caleb Williams brilló en su debut en los Playoffs de la NFL, al lanzar un pase de touchdown de 25 yardas a Moore con 1:43 minutos por jugar, y los Bears remontaron un déficit de 18 puntos para vencer a los Packers.

Los Bears (12-6), campeonesl norte en la Conferencia Nacional, extendieron la primera temporada bajo el mando de Ben Johnson, gracias a su séptima victoria con remontada en el último cuarto.

Así se jugará la Ronda de Comodines en los Playoffs 2026 de la NFL

A continuación te compartimos la programación de los 6 partidos de la Ronda de Comodines de los Playoffs de la NFL 2026:

Sábado 17 de enero

Bills vs Jaguars |15:30

49ers vs Seahawkss | 19 horas

Domingo 18 de enero

Titans vs Patriots | 14 horas

Rams vs Bears | 17:30 horas



