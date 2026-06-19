Tulsi Gabbard, titular de la Oficina de la Dirección Nacional de Inteligencia (ODNI), acusón al Anthony Fauci, de mentir al Congreso en su comparecencia sobre la situación y origen del COVID.

“Antes de la pandemia de COVID-19, Anthony Fauci, como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), proporcionó millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses para financiar investigaciones peligrosas de ganancia de función sobre coronavirus de murciélago en el Instituto de Virología de Wuhan (WIV), un trabajo que ahora se considera ampliamente como la fuente de la fuga de laboratorio involuntaria que desencadenó la pandemia.” Tulsi Gabbard. ODNI

Tutsi Gabbard reveló una serie de “documentos nunca antes vistos” antes de irse el 30 de junio de la Oficina del Director de Inteligencia Naciona (ODNI) para cuidar a su esposo de un reciente diagnóstico de cáncer.

Antony Fauci fue el principal asesor médico de de la Casa Blanca para las administraciones de Donald Trump y Joe Biden y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus sisglas en inglés) de Estados Unidos.

Acusan a Anthony Fauci de saber el origen del COVID y ocultarlo

De acuerdo con lo publicado este 18 de junio, Antony Fauci, fue incongruente en su supuesta lucha contra el COVID dado que financió investigaciones relativas a alteraciones genéticas de virus en Wuhan, China.

Además, lo acusó de trabajar con personal de la comunidad de inteligencia, quienes están politizados, y quienes ocultaron la verdad sobre los origines del COVID.

De la misma manera lo señaló mentirle en al Congreso en una comparecencia de 2024 sobre el tema a pesar de ser cuestionado de manera repetida.

“La correspondencia publicada hoy contradice directamente el testimonio que Fauci prestó en 2024 ante el Subcomité Selecto de la Cámara de Representantes sobre la Pandemia del Coronavirus. En esa audiencia, bajo juramento, se le preguntó repetidamente a Fauci si había hablado con el FBI, la CIA, la DIA o cualquier agencia de inteligencia estadounidense sobre la investigación del virus antes, durante o después de la pandemia. Fauci eludió las preguntas en repetidas ocasiones, antes de afirmar falsamente: Que yo sepa, no sobre la COVID” ODNI

Tulsi Gabbard publica pruebas de que Anthony Fauci sabía el origen del COVID

Tulsi Gabbard publicó una lista de 67 pruebas, así como una investigación dividida en cuatro partes, la cual está disponible en el sitio oficial de la ODNI.

Aseguró que este es el inicio de investigaciones para obtener nuevas pruebas del financiamiento a más de 120 biolaboratorios en 30 países, incluido Ucrania, y los patógenos que tienen.

El comunicado difundido en el portal de la ODNI señala que “Fauci financió la investigación del laboratorio de Wuhan que desencadenó en nuevas pruebas sobre la COVID…”.

“Los documentos publicados hoy son el resultado de la revisión de desclasificación que la Directora de Inteligencia Nacional, Gabbard, llevó a cabo durante un año en apoyo del mandato de máxima transparencia del presidente Trump. Durante este proceso, funcionarios de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) recabaron testimonios de varios informantes de la comunidad de inteligencia que denunciaron represalias por cuestionar la manipulación de la inteligencia por parte de esta sobre los orígenes del virus” ODNI

Cabe recordar que en la comparecencia de 2024 Antony Fauci dejó abierta la puerta a la posibilidad de una filtración ese un laboratorio, pero puntualizó que los orígenes siguen siendo desconocidos.