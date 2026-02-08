Chivas vs América se enfrentan en el Clásico Nacional de la Liga MX, el sábado 14 de febrero en la Jornada 6 del Clausura 2026.

Partido: Chivas vs América

Fase: Jornada 6 de Liga MX

Fecha: Sábado 14 de febrero de 2026

Horario: 21:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

¿Cuándo es Chivas vs América en el Clásico Nacional de la Liga MX?

¿Dónde es Chivas vs América en el Clásico Nacional de la Liga MX?

El Clásico Nacional, América vs Chivas será en el Estadio Akron de Guadalajara.

¿Cómo llegan Chivas y América al partido de la Jornada 8 de Liga MX?

Chivas llega invicto y como líder de la Liga MX al Clásico Nacional ante América, equipo que pelea por acercarse a los primeros lugares.

Triunfo sobre Mazatlán con marcador de 2-1, llevó a Chivas a 15 puntos, luego de 5 partidos ganados en el Clausura 2026.

América enfrentó a Rayados en la Jornada 7 con la mira puesta en llegar a 8 puntos en la tabla de posiciones de la Liga MX.

Hormiga González ha sido una de las figuras de Chivas en este inicio de torneo (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

Así se jugará la Jornada 6 de Liga MX del Clausura 2026

La Jornada 6 de la Liga MX inicia el viernes 13 de febrero con dos partidos.

Así se jugará la Jornada 6 de Liga MX:

Viernes 13 de febrero de 2026

Puebla vs Pumas

Toluca vs Tijuana

Sábado 14 de febrero de 2026

San Luis vs Querétaro

Pachuca vs Atlas

Rayados vs León

FC Juárez vs Necaxa

Chivas vs América

