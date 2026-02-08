Chivas vs América se enfrentan en el Clásico Nacional de la Liga MX, el sábado 14 de febrero en la Jornada 6 del Clausura 2026.
- Partido: Chivas vs América
- Fase: Jornada 6 de Liga MX
- Fecha: Sábado 14 de febrero de 2026
- Horario: 21:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
¿Cuándo es Chivas vs América en el Clásico Nacional de la Liga MX?
El sábado 14 de febrero de 2026 se juega el Clásico Nacional de la Liga MX: Chivas vs América.
¿Dónde es Chivas vs América en el Clásico Nacional de la Liga MX?
El Clásico Nacional, América vs Chivas será en el Estadio Akron de Guadalajara.
¿Cómo llegan Chivas y América al partido de la Jornada 8 de Liga MX?
Chivas llega invicto y como líder de la Liga MX al Clásico Nacional ante América, equipo que pelea por acercarse a los primeros lugares.
Triunfo sobre Mazatlán con marcador de 2-1, llevó a Chivas a 15 puntos, luego de 5 partidos ganados en el Clausura 2026.
América enfrentó a Rayados en la Jornada 7 con la mira puesta en llegar a 8 puntos en la tabla de posiciones de la Liga MX.
Así se jugará la Jornada 6 de Liga MX del Clausura 2026
La Jornada 6 de la Liga MX inicia el viernes 13 de febrero con dos partidos.
Así se jugará la Jornada 6 de Liga MX:
Viernes 13 de febrero de 2026
- Puebla vs Pumas
- Toluca vs Tijuana
Sábado 14 de febrero de 2026
- San Luis vs Querétaro
- Pachuca vs Atlas
- Rayados vs León
- FC Juárez vs Necaxa
- Chivas vs América
Domingo 15 de febrero
- Santos vs Mazatlán
- Cruz Azul vs Tigres