Comenzó el Australian Open, el primer Grand Slam del año. Además de ver a las grandes estrellas, se vivió un episodio que encendieron las alarmas. Una niña recogepelotas se desmayó en pleno partido y una jugadora la tuvo que cargar.

Antes de ver el dramático episodio de la niña recogepelotas, repasemos lo que sucedió en el primer día del Australian Open, pues hay muchas que decir.

Comenzamos con las buenas noticias, Carlos Alcaraz, como era de esperarse, ganó en la primera ronda ante Adam Walton. El tercero del mundo rankeado, Zverev, le costó, pero sacó la victoria en 4 sets. Sinner juega este lunes 19 de enero.

En la femenil, vimos un récord que seguramente no se va a repetir. La legendario Venus Williams participó en el torneo a sus 45 años de edad, aunque perdió ante Olga Danilovic en tres sets.

Susto en Australia: niña recogepelotas se desmaya en pleno partido; jugadoras la tuvieron que cargar

Zeynep Sonmez y la rusa Ekaterina Alexandrova jugaban el encuentro de primera ronda en el Australian Open. Todo iba bien hasta en el inicio del segundo set pudo haber pasado una tragedia.

Zeynep Sonmez estaba a punto de sacar cuando se percató que una niña recogepelotas se comenzó a tambalear, a tal punto que se cayó, pero se levantó de inmediato.

Parecía que la niña estaba perdiendo la conciencia, por lo que Sonmez se acercó para ayudarla y llegó justo a tiempo porque ya se estaba desvaneciendo. El cuerpo médico la ayudó y está estable.

La razón de tremendo susto, fue por las altas temperaturas que se están viviendo en Melbourne, Australia. Alcanzaron los 28 grados, pero con la humedad se siente peor.

Se espera que en los próximos días lleguen a 35 grados.

Respect to Zeynep Sönmez who went to help this ball kid who fainted beside the court ❤️ pic.twitter.com/iHnX2TDaZ7 — TNT Sports (@tntsports) January 18, 2026

La gran hazaña de Zeynep Sonmez en Australia

Zeynep Sonmez fue recompensada por sus buenas acciones. La tenista turca se enfrentó a Ekaterina Alexandrova, que es la número 11 del mundo, por lo que la tenía complicada.

La rankeada en el puesto 69 tuvo que luchar, pero le ganó en tres sets con un partido que duró 2 horas y media a Alexandrova. Esta es la primera sorpresa del Australian Open.