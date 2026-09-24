Javier Aguirre empezó el jueves 24 de septiembre su etapa como entrenador del Valencia, y previo a su primer entrenamiento dijo que hay mucho trabajo por hacer, pero talento y calidad para evitar sufrimientos en LaLiga.

“Todavía queda mucha liga. Hay cosas que hacer, siempre estamos para trabajar” Javier Aguirre, entrenador del Valencia

Javier Aguirre, quien dirige su séptimo equipo español, señaló que, aceptó el reto de dirigir a Valencia por la trayectoria del club.

“La institución, la historia, la historia. Siempre vine a jugar a Valencia y era un fortín y eso quiero que vuelva a ser. Que cueste mucho al rival sacar algo de aquí” Javier Aguirre, entrenador del Valencia

Javier Aguirre vuelve al fútbol español como entrenador

Javier Aguirre empieza a poner su toque en el Valencia

Javier Aguirre sabe que el trabajo en cancha es vital, y con el Valencia sumido en los últimos lugares de LaLiga, decidió cancelar el fin de semana libre para el equipo, pese a que no tendrá actividad debido a la Fecha FIFA.

El primer partido de Javier Aguirre al mando del Valencia será en la cancha del recién ascendido Racing Santander el 11 de octubre, y desde ya, El Vasco advirtió que el plantel de su equipo tiene la calidad “para no estar sufriendo”.

“Hay mucho talento individual e intentaremos sacar lo mejor del grupo. En algunos partidos merecieron más, y los últimos encuentros fueron fantásticos” Javier Aguirre, entrenador del Valencia

Javier Aguirre dirigió su primer entrenamiento con el Valencia (@valenciacf)

El reto de Javier Aguirre para evitar el descenso en LaLiga

Javier Aguirre, quien ya entrenó en LaLiga a Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca, firmó un contrato con Valencia hasta el final de la temporada, con opción de ampliar el contrato.

La llegada de Aguirre es parte de una reconstrucción del Valencia tras su mal inicio en La Liga. Al despedir a su anterior entrenador, el club también destituyó al director ejecutivo de fútbol y nombró a Braulio Vázquez.

Valencia no ha terminado por encima del noveno puesto en La Liga desde que fue cuarto en 2017-18 y 2018-19. La temporada pasada fue noveno.