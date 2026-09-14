Katia Itzel García, árbitra profesional mexicana, denunció la suplantación de su identidad mediante una cuenta apócrifa en X, la cual fue usada para insultar al periodista deportivo David Faitelson.

“Esta página de X es apócrifa ¿qué tan cobarde debes ser para robarte la identidad de alguien sin dar la cara?” Katia Itzel García. Árbitra mexicana

La cuenta de X que robó la identidad de la árbitra que debutó en el Mundial 2026 es @KatiaItzel_, la cual tiene la etiqueta de “parody”, no obstante, algunos la dieron por una cuenta real.

Katia Itzel García alertó a sus seguidores de la suplantación de su identidad en una historia de Instagram, lo cual desmintió el insulto a David Faitelson.

Seguidores azuzan pelea entre Katia Itzel y Faitelson; ignoran suplantación de identidad

En la cuenta mencionada arrobaron a TUDN y a David Faitelson diciendo “asco ver tu cara en TUDN Sr. David Faitelson, por favor ponte una máscara”.

Las reacciones de los usuarios de redes sociales fueron de extrañeza pensando que era la cuenta real de Katia Itzel García, árbitra de la Liga MX tanto femenil como varonil.

Algunos más se lanzaron contra la árbitro y otros más azuzaron la pelea y dichos contra ambos.

“¿De qué me perdí?” y “no te enganches Katia, cumple tu trabajo y vámonos”, fueron algunas de las reacciones sin darse cuenta de que era una cuenta falsa.

Otros usuarios sí se dieron cuenta que suplantaron la identidad de Katia Itzel diciendo “no se detienen a leer que dice parodia” y “la gente bien indignada por una cuenta parodia”.

Faitelson, ¿el único que ha defendido a Katia Itzel?

“¿Cómo? él era un único que te defendía”, así reaccionaron otros fanáticos del futbol recordando que David Faitelson ha hecho comentarios positivos de la silbante.

Los internautas recordaron que Faitelson ha sido quien ha exhibido comentarios misóginos o machistas de otras personas contra la árbitra mexicana.