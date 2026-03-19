El club de La Piedad separó a 8 de sus futbolistas por un presunto amaño de partidos en la Liga Premier del futbol mexicano.

De acuerdo con el periodista David Medrano, 8 jugadores de La Piedad habrían estado involucrados en partidos que generaron sospechas, lo que encendió las alarmas dentro del entorno del equipo.

“La Piedad de Liga Premier descubrió que 8 de sus jugadores estuvieron involucrados en 7 juegos donde participaron en un tema de amaño del resultado. Los 8 ayer fueron separados y serán corridos del Club”, escribió el periodista en su cuenta de X.

La Piedad separa a 8 futbolistas por presunto amaño de partidos. (captura)

Jugadores de La Piedad aceptaron participar en los amaños de partidos

El periodista David Medrano también confirmó que el equipo de La Piedad ya envió dos videos en el que aparecen dos jugadores aceptando los amaños de partidos, además de que recibían dinero y las indicaciones para realizarlo.

“La directiva de La Piedad ha enviado a la Liga Premier 2 videos donde 2 jugadores aceptan su participación en los amaños y confiesan que era en una plaza de Guadalajara donde recibían el dinero y las indicaciones para el amaño del siguiente partido”, indicó David Medrano en su publicación sobre los jugadores de La Piedad.

La Piedad separa a 8 futbolistas por presunto amaño de partidos. (captura)

Como medida inmediata, los jugadores ya fueron separados del plantel en lo que se realizan las investigaciones, pues la decisión del club es proteger la integridad de la institución y que se eviten más conflictos de este tipo.

Amaño de partidos es un caso grave en el futbol mexicano

El amaño de partidos es considerado una de las faltas más graves dentro del futbol mexicano debido a que compromete la esencia misma de la competencia justa en el deporte.

Cuando ocurren este tipo de casos, los jugadores pueden enfrentar sanciones severas que van desde suspensiones por un largo tiempo o hasta el veto definitivo del futbol profesional.