Si creían que los proyectos de la Liga MX se cortan rápido esperen a conocer lo que sucedió en la Bundesliga de Alemania, pues Erik ten Hag fue destituido tras sólo dirigir tres partidos al Bayer Leverkusen.

Erik ten Hag tomó la vacante que dejó disponible Xabi Alonso en el banquillo del Bayer Leverkusen y la paciencia de la directiva fue nula, pues apenas lo dejaron dirigir tres partidos uno de Copa y dos de Bundesliga.

El técnico alemán ganó por 0-4 ante el Sonnenhof en la primera ronda de la Copa de Alemania, pero las dudas estallaron con el arranque de la temporada 2025-26, pues la directiva se dio cuenta que no era el indicado para encaminar el proyecto.

“El Bayer 04 ha despedido a su entrenador Erik ten Hag con efecto inmediato. El cuerpo técnico asistente se hará cargo temporalmente de las tareas de entrenamiento”, informó el club alemán.

¿Por qué el Bayer Leverkusen despidió a Erik Ten Hag?

Con un proyecto apenas en marcha la decisión de Bayer Leverkusen de correr a Erik ten Hag deja una pregunta al aire: ¿Por qué?

La polémica decisión de destituir a Erik ten Hag del Bayer Leverkusen fue explicada por la directiva, que indicó que el proyecto no apuntaba a ser exitoso con el alemán en el banquillo.

“Esta decisión no fue fácil para nosotros. Nadie quería este paso. Pero las últimas semanas han demostrado que construir un equipo nuevo y exitoso con esta alineación no será efectivo. Creemos firmemente en la calidad de nuestro equipo y ahora haremos todo lo posible para dar los siguientes pasos en nuestro desarrollo con la nueva alineación”, señaló Simon Rolfes, director general.

“Una separación en esta etapa temprana de la temporada es dolorosa, pero creemos que era necesaria. Nuestro objetivo sigue siendo alcanzar nuestros objetivos para la temporada; esto requiere las mejores condiciones posibles, a todos los niveles y en toda el área de licencias. Ahora se trata de implementar y aprovechar al máximo estas condiciones”, apuntó Fernando Carro, CEO del equipo.

Bayer 04 hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Erik ten Hag getrennt. Die Trainingsarbeit wird vorläufig der Assistenz-Trainerstab übernehmen.#Bayer04 | #Werkself | #tenHag pic.twitter.com/qyuzVVrXuN — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) September 1, 2025

¿Xavi Hernández será el nuevo DT del Bayer Leverkusen?

Tan pronto se dio a conocer que Erik ten Hag sería destituido del Bayer Leverkusen estallaron los rumores sobre el nuevo DT y el nombre de Xavi Hernández tomó fuerza.

Sin embargo, la intención de Xavi Hernández es mantenerse alejado de los banquillos, por lo que, al menos por ahora, no será el DT del Bayer Leverkusen.