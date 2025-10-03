La Liga MX vive uno de sus mejores momentos con el arribo de futbolistas de talla mundial que han logrado que volteen a ver el futbol mexicano y uno de los fichajes más mediáticos de este torneo fue el Ángel Correa.

Ángel Correa, fue el refuerzo bomba de Tigres para este Apertura 2025, desde su llegada al futbol mexicano el futbolista ha caído muy bien en el equipo en donde ha aportado goles, asistencia y experiencia al vestidor felino.

Y aunque en la cancha el argentino ha gozado de buenos momentos, fuera de ella le tocó vivir un momento tenso mientras daba un paseo por su casa junto a su familia ya que fueron sorprendidos por un oso.

Solo en Monterrey: Oso sorprende a Ángel Correa y su hija mientras paseaban por su casa

Si vives en Monterrey es muy común ser sorprendido por algún oso sobre todo para todos aquellos viven cerca de cerros, esta vez la víctima de estos ejemplares fue Ángel Correa, el jugador de Tigres.

A través de sus historias de Instagram, la esposa de Ángel Correa compartió un video del inesperado encuentro que tuvo en las inmediaciones de su casa con un oso mientras cargaba a su hija.

En el video compartido, se aprecia que el futbolista argentino estaba caminando por las calles aledañas a su casa y se topó con el oso por lo que al verse sorprendido, guardó la calma y se fue alejando de la zona dando pasos hacia atrás.

Ángel Correa quedó fuera de la convocatoria de la Selección Argentina

Ángel Correa quedó fuera de la convocatoria de la Selección Argentina para los amistosos que tendrá en la próxima fecha FIFA que se llevará a cabo una vez que termine la jornada 12 de la Liga MX.

El argentino ha sido constante en los partidos de Tigres en donde suma 4 goles y 1 asistencia en 981 minutos, además de 5 goles en la Leagues Cup 2025, por ello Guido Pizarro salió en defensa de su jugador.

“Ángel está muy enfocado en sus objetivos, quiere ayudar al equipo y también volver a la selección. Ha quedado claro que la Liga MX no es un impedimento, Scaloni ha convocado jugadores de la MLS y de México. Lo que importa es el nivel individual y Ángel lo tiene claro” declaró el DT de los felinos.