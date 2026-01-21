Slavia Praga vs FC Barcelona fue uno de los partidos de la Jornada 7 de la UEFA Champions League, duelo vital para los blaugranas, quienes buscaban clasificarse de forma directa a la siguiente ronda.

Lamine Yamal y el FC Barcelona buscaron imponerse a unas condiciones gélidas para tratar de conseguir los tres puntos ante el Slavia Praga y meterse directo a la siguiente ronda de la UEFA Champions League.

En caso de que los blaugranas consigan una victoria como visitante, evitarán a toda costa la ronda de dieciseisavos de final de la UEFA Champions League.

Slavia Praga vs FC Barcelona: ¿Cómo quedó el equipo blaugrana en la Champions League?

El Slavia Praga, líder del futbol de República Checa, venía de una contundente victoria tras imponerse al Brann por 2-1, sin embargo, para su mala fortuna, llegaron al juego contra el FC Barcelona sin opciones de clasificar a la siguiente ronda de la UEFA Champions League, ya que al ser goleados por el Tottenham cayeron hasta el lugar 34 de la tabla general.

Por su parte, el FC Barcelona venía de su primera derrota del año al perder contra la Real Sociedad por 2-1, rompiendo una racha de 11 victorias consecutivas. En Champions League, su última victoria fue ante el Frankfurt, pero el conjunto culé llegó al encuentro contra el Slavia Praga en el lugar 15 de la tabla general.

El partido Slavia Praga vs FC Barcelona terminó por un marcador de 2-4 con goles de de Vasil Kusej por parte del equipo local, mientras que por parte de los blaugranas Fermín López anotó un doblete, Robert Lewandowski marcó un autogol y su propia anotación, y Dani Olmo marcó otro.

¿Qué sigue para el Slavia Praga y el FC Barcelona en la Champions League?

En el caso del Slavia Praga, los del futbol checo están eliminados de la Champions League debido a que terminaron en el lugar 34 de la tabla general. Ahora, visitarán al Pafos en la última jornada.

En tanto, el FC Barcelona terminó en la posición número 9, por lo que ahora buscarán terminar lo más alto posible en la tabla general cuando reciban al Copenhague.