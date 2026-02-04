República Dominicana vs México Verde cierran la primera ronda de la Serie del Caribe 2026, el jueves 5 de febrero a las 19 horas, tiempo de CDMX. Será transmitido en TVC Deportes, ESPN y Disney+.

Partido: República Dominicana vs México Verde

Fecha: Jueves 5 de febrero de 2026

Fase: Primera ronda

Torneo: Serie del Caribe 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Panamericano

Transmisión: TVC Deportes, ESPN y Disney+

República Dominicana vs México Verde juegan en la Serie del Caribe 2026 en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo llegan República Dominicana y México Verde a su partido en laSerie del Caribe 2026?

México Verde perdió en su debut en la Serie del Caribe 2026 con Puerto Rico.

El martes 3 de febrero, México Verde sumó su primer triunfo en la Serie del Caribe 2026, 2-1 ante Panamá.

Tras medirse con México Rojo, el miércoles, la novena verde buscará clasificar en buen lugar a semifinales venciendo a República Dominicana.

República Dominicana también llega con el boleto a las semifinales de la Serie del Caribe en su poder.

Serie del Caribe 2026 (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

Serie del Caribe 2026: Formato del torneo de beisbol que se jugará en Guadalajara

Cinco equipos juegan la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara que inició el domingo 1 de febrero de 2026.

Así está la tabla de posiciones:

República Dominicana | 2-0

México Rojo | 2-1

México Verde | 1-1

Puerto Rico | 1-2

Panamá | 0-2

El mejor equipo en la primera ronda xe la Serie del Caribe 2026 se enfrentará al cuarto clasificado; mientras que el segundo y tercer lugar chocarán por el segundo boleto a la Final.