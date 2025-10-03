Después de una larga espera, ya fue presentado el balón que se usará en el Mundial 2026. Se llama Trionda, pero parece tener un diseño parecido al de Brasil 2014.

Ya están reventando a la FIFA por el diseño del Trionda. A unos no les gusta el esférico del Mundial 2026 y otros, dicen que es igual al Brazuca.

Y es que Adidas nos venía acostumbrado con dibujos originales, cada 4 años parecían dedicar mucho tiempo en la estética. Además de agregarles detalles tecnológicos.

Eso sí, de las polémicos no se han salvado. Por ejemplo, en Sudáfrica 2010 se lanzó el Jabulani y fue fuertemente criticado por sus raros efectos que tomaba en el aire. Simplemente no le podían agarrar el modo, excepto Forlan.

¿Plagio? Revientan a FIFA por “reciclar” diseño para el Trionda, balón oficial del Mundial 2026

Diseñaron el Trionda en honor a los países sede del Mundial 2026, es azul con una estrella por Estados Unidos, Rojo con una hoja de Maple por Canadá, y verde con un águila por México.

Lo curioso no son los colores del Trionda, sino el diseño, pues tiene unos paneles que se parecen bastante al del Brazuca, balón de Brasil 2014.

Parece que solo invirtieron los colores. Pero bueno, esto no es nuevo, del 78 al 94, prácticamente es el mismo diseño, pero con otras formas en las figuras.

La historia del Brazuca, el balón del Brasil 2014

Como vimos, después del Jabulani, la FIFA fue criticada por el balón de Sudáfrica, no por el diseño, sino por los efectos aerodinámicos. Por lo que tenía una tarea importante.

El dibujo del Brazuca fue elegido por una votación, los colores y los dibujos están inspirados en pulseras que se hacen Brasil. Además ya tenía tecnología incorporada. El nombre significa brasileño en portugués.

Al final, fue un éxito y fue recibido de buena forma.