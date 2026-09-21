Alan Cervantes causó baja de la Selección Mexicana que enfrentará la Fecha FIFA, y que marcará el debut de Rafael Márquez como entrenador del Tri.

A través de un comunicado, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales de México confirmó que el jugador del América no participará en la Fecha FIFA, que inicia ante Colombia el sábado 26 de septiembre.

¿Por qué no jugará Alan Cervantes la Fecha FIFA con la Selección Mexicana?

Debido a una lesión muscular sufrida durante en el partido América vs Chivas, Alan Cervantes causó baja de la Selección Mexicana que disputará la Fecha FIFA.

Alan Cervantes, quien ha recuperado trascendencia en el América con Guillermo Almada como entrenador, no podrá aprovechar la convocatoria que le hizo Rafael Márquez a la Selección Mexicana.

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¿Quién ocupará su lugar de Alan Cervantes en la Selección Mexicana?

El lugar que deja Alan Cervantes al causar baja de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA, no será ocupado por ningún jugador, ya que Isaías Violante quien ya formaba parte de la convocatoria, adelantará su incorporación al Tri.

La Selección Mexicana de Rafael Márquez se prepara en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de cara al partido del sábado 26 de septiembre ante Colombia, que se jugará en Baltimore, Estados Unidos.

México jugará ante Perú el 29 de septiembre en Nueva Jersey; contra Estados Unidos el 3 de octubre en Phoenix; y frente a Chile el 6 de octubre en Los Ángeles, California.