La Selección Mexicana Femenil está a un partido de asegurar su regreso a una Copa del Mundo y Pedro López ya definió a las futbolistas que buscarán conseguirlo.
El entrenador español, Pedro López, presentó una convocatoria de 23 jugadoras para enfrentar a Haití en los Cuartos de Final de la Concacaf W Championship, un compromiso que podría darle al Tricolor su clasificación al Mundial 2027.
¿Quiénes son las jugadoras convocadas de la Selección Mexicana?
Esta es la convocatoria de la Selección Mexicana Femenil para el encuentro ante Haití en la Concacaf W Championship.
Porteras
- Blanca Félix - Chivas
- Esthefanny Barreras - Pachuca
- Itzel Velasco - América
Defensas
- Aaliyah Farmer - Chicago Stars
- Alexandra Godínez - Monterrey
- Ana Mendoza - Pumas
- Kenti Robles - Pachuca
- Kimberly Rodríguez - América
- Nicolette Hernández - Boston Legacy
- Reyna Reyes - Portland Thorns
Mediocampistas
- Alexia Delgado - Tigres
- Alice Soto - Monterrey
- Karla Nieto - Pachuca
- Maricarmen Reyes - Tigres
- Nancy Antonio - América
- Rebeca Bernal - Manchester United
Delanteras
- Charlyn Corral - Pachuca
- Diana Ordóñez - Tigres
- Jacqueline Ovalle - Orlando Pride
- Jasmine Casarez - Chivas
- Kiana Palacios - Utah Royals
- Montserrat Saldívar - América
- Scarlett Camberos - América
México busca terminar con 12 años de ausencia mundialista
México Femenil llegará a este compromiso después de disputar dos partidos de preparación ante Jamaica durante octubre. En el primero sufrió una derrota por 4-3, mientras que en el segundo consiguió imponerse 3-1 en el Estadio La Corregidora.
El encuentro contra Haití se disputará el próximo 28 de noviembre de 2026 en el Texas Health Mansfield Stadium, ubicado en Mansfield, Texas.