La Selección Mexicana Femenil está a un partido de asegurar su regreso a una Copa del Mundo y Pedro López ya definió a las futbolistas que buscarán conseguirlo.

El entrenador español, Pedro López, presentó una convocatoria de 23 jugadoras para enfrentar a Haití en los Cuartos de Final de la Concacaf W Championship, un compromiso que podría darle al Tricolor su clasificación al Mundial 2027.

¿Quiénes son las jugadoras convocadas de la Selección Mexicana?

Esta es la convocatoria de la Selección Mexicana Femenil para el encuentro ante Haití en la Concacaf W Championship.

Porteras

Blanca Félix - Chivas

Esthefanny Barreras - Pachuca

Itzel Velasco - América

Defensas

Aaliyah Farmer - Chicago Stars

Alexandra Godínez - Monterrey

Ana Mendoza - Pumas

Kenti Robles - Pachuca

Kimberly Rodríguez - América

Nicolette Hernández - Boston Legacy

Reyna Reyes - Portland Thorns

Mediocampistas

Alexia Delgado - Tigres

Alice Soto - Monterrey

Karla Nieto - Pachuca

Maricarmen Reyes - Tigres

Nancy Antonio - América

Rebeca Bernal - Manchester United

Delanteras

Charlyn Corral - Pachuca

Diana Ordóñez - Tigres

Jacqueline Ovalle - Orlando Pride

Jasmine Casarez - Chivas

Kiana Palacios - Utah Royals

Montserrat Saldívar - América

Scarlett Camberos - América

México busca terminar con 12 años de ausencia mundialista

México Femenil llegará a este compromiso después de disputar dos partidos de preparación ante Jamaica durante octubre. En el primero sufrió una derrota por 4-3, mientras que en el segundo consiguió imponerse 3-1 en el Estadio La Corregidora.

El encuentro contra Haití se disputará el próximo 28 de noviembre de 2026 en el Texas Health Mansfield Stadium, ubicado en Mansfield, Texas.