Catorce selecciones ya están clasificadas para el Mundial Femenil 2027, destacando Brasil, España y Japón. El torneo se jugará del 24 de junio al 25 de julio de 2027.

Selecciones clasificadas al Mundial Femenil 2027:

Brasil Australia China Corea del Sur Japón Filipinas Corea del Norte Colombia Argentina Nueva Zelanda Alemania Dinamarca Francia España

¿Cómo han clasificado las selecciones al Mundial Femenil 2027?

Brasil es la selección anfitriona del Mundial Femenil 2027 y junto a Colombia y Argentina son las representantes de la Conmebol.

Argentina logró su pase tras empatar 1-1 con Perú, mientras que Colombia aseguró la clasificación al vencer 1-0 a Uruguay.

Australia jugará el Mundial Femenil por novena edición consecutiva al derrotar a la RPD de Corea por 2-1 en los cuartos de final de la Copa Asiática Femenina de la AFC.

En el mismo torneo, China derrotó a China Taipéi, República de Corea se impuso a Uzbekistán, Japón hizo lo propio sobre Filipinas.

A su vez, Filipinas ganó el repechaje sobre Uzbekistán y Corea del Norte dejpo en el camino a China Taipéi. Finalmente,

En Oceanía, Nueva Zelanda ganó su boleto al Mundial Femenil por sexta participación consecutiva.

México busca su clasificación al Mundial 2027 (Jafet Moz / Mexsport)

El poder europeo en el Mundial Femenil 2027

Alemania, España, Dinamarca y Francia son las selecciones de Europa que ya clasificaron al Mundial Femenil 2027.

Tras la victoria contra Noruega, la Selección Alemania se clasificó para la Copa Mundial de Brasil una jornada antes de que terminara la fase de clasificación.

Dinamarca selló su pase a Brasil 2027 con una victoria abultada frente a Serbia por 4-1 ;

Francia logró su clasificación como ganadora del Grupo A2 tras una victoria por 1-0 ante la República de Irlanda.

España, las actual campeona del mundo pasaron por encima de Islandia por 6-1 para asegurar su plaza en la Copa Mundial.

¿México puede clasificar al Mundial Femenil 2027?

Hasta el momento ninguna selección de Concacaf tiene un boleto asegurado para el Mundial Femenil 2027, ya que todas las plazas de la región se definirán en el Campeonato Concacaf W en noviembre de 2026.

La Selección Mexicana Femenil ya superó la primera fase clasificatoria de manera invicta, liderando el Grupo A tras vencer a Puerto Rico, San Vicente, Santa Lucía e Islas Vírgenes.

México buscará el pase al Mundial Femenil 2027 ante Haití, el 28 de noviembre de 2026 en el Health Mansfield Stadium de Texas, Estados Unidos.

En caso de perder ante Haití, México todavía tendría una oportunidad en la ronda de Play-In de consolación de Concacaf para buscar uno de los dos cupos destinados al repechaje internacional de la FIFA.