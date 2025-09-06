Lola del Carril, narradora de 26 años de edad originaria de Argentina, dio a conocer que dejará su país para venirse a trabajar a México, por lo que en redes sociales se comenzó a especular con qué medio trabajará ahora.

En el Mundial de Clubes 2025, Lola del Carril se dio a conocer en México debido a que relató varios partidos de dicha competición para DAZN y fue una grata sorpresa para la afición debido a su habilidad para relatar futbol.

Sin embargo, después de dicha competición la narradora argentina regresó a trabajar en su país, pero todo parece indicar que cambiará de aires y trabajará en territorio mexicano a partir de ahora.

Lola del Carril anuncia que deja Argentina y vendría a trabajar a México

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lola del Carril compartió una serie de fotos acompañada de sus maletas y en el texto de la publicación reveló que dejará Argentina para venirse a México.

“Que difícil y que hermoso…Chau Argentina de mi vida. Hola México mágico: te elijo con toda la intuición que me explota adentro. No puedo escribir más porque es un montón para mi…”, escribió Lola del Carril.

En su país, la joven cronista argentina ha trabajado para Radio Ensamble, ESPN y recientemente trabajó para DAZN en el Mundial de Clubes, pero ahora añadiría otro medio a currículum.

Esta es la empresa a la que llegaría Lola del Carril en México

Aunque Lola del Carril no dio detalles sobre el nuevo medio en el que trabajará, los comentarios de su publicación la delataron, pues comentaron algunos comunicadores deportivos de TUDN.

Marc Crosas, con quien Lola del Carril trabajó en el Mundial de Clubes 2025 para DAZN comentó algunos corazones, pero quien delató a la argentina fue Ana Caty Hernández, pues le escribió “Bienvenida” en su publicación.

Es decir, todo parece indicar que la cronista argentina comenzará a narrar en TUDN. Otros comunicadores deportivos de su país como Gastón Edul o César Luis Merlo le desearon suerte en esta nueva etapa.