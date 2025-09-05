Luis Enrique, vigente entrenador campeón de Liga y Champions con el PSG, sufrió un accidente por andar en su bicicleta y será operado de urgencia así lo informó su equipo.

Este viernes 5 de septiembre el PSG informó que su entrenador será operado de urgencia tras haberse fracturado la clavícula en un accidente en bicicleta.

Luis Enrique firmó una temporada de ensueño junto con el PSG al ganar cinco títulos en la temporada pasada pero ahora el español deberá ocuparse en su recuperación.

Luis Enrique sufrió accidente en bicicleta y tuvo que visitar el hospital para ser intervenido quirúrgicamente

Luis Enrique, sufrió un accidente este viernes mientras daba un paseo en bicicleta y fue trasladado a urgencias para operarse de una fractura en la clavícula, así lo informó el club en sus redes sociales.

En el comunicado del PSG, el equipo no especificó el tiempo que “causará baja” Luis Enrique para trabajar en su recuperación por la operación de la clavícula a la que será sometido.

“Tras sufrir una caída en bicicleta este viernes, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue trasladado a urgencias y será operado de una fractura de clavícula. El Club expresa su total apoyo y le desea una pronta recuperación. Se compartirán más actualizaciones a su debido tiempo” fue el mensaje del club parisino.

Comunicado del PSG sobre Luis Enrique (X: @PSG_espanol)

¿Cuándo volverá a jugar el PSG de Luis Enrique tras la pausa por la fecha FIFA?

Esta semana los equipos del mundo tuvieron un descanso por la fecha FIFA de septiembre y en medio de esta pausa, Luis Enrique del PSG sufrió un accidente en bici por lo que no estará disponible para el siguiente juego del equipo.

El PSG regresará a la cancha el próximo domingo 14 de septiembre, contra el Lens, en el partido correspondiente a la Jornada 4 de la Ligue 1 de Francia.

En la temporada pasada el PSG de Luis Enrique ganó: la Ligue 1, Champions League, Copa de Francia, Supercopa de Francia y Supercopa de Europa además, de que logró el subcampeonato en el renovado Mundial de Clubes.