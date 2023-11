Después de que dio a conocer que en su etapa como director técnico de la Selección Mexicana los directivos le impusieron jugadores, Tuca Ferretti quiso aclarar cuándo ocurrió esta situación.

En el programa vespertino de Futbol Picante del miércoles 8 de noviembre, Tuca Ferretti dio a entender que los federativos de la FMF le dijeron a quien llevar a algunos juegos por compromisos comerciales.

Dio a entender que Memo Ochoa, exjugador del Club América y ahora en el Salternita de Italia, fue uno de esos futbolistas, cuando él pensaba en llevar a jugadores jóvenes con miras a las Copas del Mundo que venían.

Tuca Fferretti se quedó a medias en su confesión, no dio nombres de los jugadores a los que le impusieron ni a los directivos, pero en esa época Guillermo Cantú era el secretario general y Denis Te Klose el director de selecciones.

Tuca Ferretti asegura que le impusieron jugadores en la Selección Mexicana

Tuca Ferretti confesó en qué momento los directivos de la Federación Mexicana de Futbol le impusieron jugadores en su etapa de interino en la Selección Mexicana.

El brasileño, quien se dice jubilado como director técnico después de su fracaso en Cruz Azul, quiso aclarar en su etapa como comentarista en Futbol Picante, cuando fue que aceptó la imposición de la FMF.

“Quisiera aclarar. En la etapa en que fue el juego contra Estados Unidos (la Copa Concacaf que dio el pase a la Copa Conferencias de 2017), por la importancia que tenía, no… Ahí tenía de base a la Selección con Miguel Herrera y de ahí saqué los mejores…”, comentó.

En su segunda etapa como interino, para juegos amistosos contra Argentina en Sudamérica, fue cuando dobló las manos: “Sí, me decìan lleva a fulano porque es importante para esto, para la publicidad”.

El Tuca quiso oponerse a esto, porque pensaba en armar un equipo a futuro: “Si están pensando en el 2026, ¿por qué quieren que lleve a estos jugadores? No deben de ir estos, sino darle oportunidades a (Diego) Lainez, (Víctor) Guzmán”.

Les indicó que el dinero, “no lo es todo. De dinero ya están con las arcas llenas, no saben qué hacer con tanto dinero”.

Pero no le hicieron caso: “En el momento en que entregué la lista y no vieron a algunos jugadores que me dijeron que debía estar este y otro”.

Las etapas de Tuca Ferretti con la Selecciòn Mexicana

Tuca Ferretti ha sido en tres ocasiones técnico interino de la Selección Mexicana, o por lo menos auxiliar.

De cara al Mundial de 1994, Miguel Mejía Barón le mandó al Tuca Ferretti hacerse cargo de la Selección B, que era el paso siguiente para estar en el equipo mayor.

En el 2015, tras el despido de Miguel Herrera por agredir al comentarista Christian Martinolli, tomó al equipo nacional para clasificarlo a la Copa Confederaciones y una serie de juegos amistosos.

En el 2017 volvió como interino para otra serie de juegos amistosos, dos de ellos ante el equipo de Argentina.

