El mercado de fichajes de Europa está en sus últimos momentos, por lo que en las compras de urgentes, Manchester United quiere al Dibu Martínez y parece que ya es un hecho.

Dibu Martínez está haciendo todo lo posible para que esto suceda, pero no todo está en sus manos, pues Manchester United y Aston Villa tienen que ponerse de acuerdo.

El arquero argentino ha comentado en ocasiones que después de ganar el campeonato del mundo en Qatar 2022 ha sido difícil encontrar nuevas metas.

Aunque la temporada pasada jugó la Champions League con el equipo inglés, fue eliminado en cuartos de final y parece que su etapa con los villanos llegó a su fin.

Se paraliza el mercado de fichajes en Europa; Dibu Martínez estaría cerca de fichar con Manchester United

Manchester United ha vivido problemas en su portería desde hace varias temporadas. Parece que ya hartaron y este mercado de fichajes van por el Dibu Martínez.

El arquero argentino, Dibu Martínez, ya habría dado el sí para salir del Aston Villa con rumbo al Manchester United, pero su equipo no lo haría tan fácil.

Parece ser que más que un acuerdo económico, sería un intercambio. Martínez por Jadon Sancho y la directiva de los villanos ya aceptó. Esto tiene que ser en las próximas horas, pues el mercad de fichajes de Europa se cierra este 1 de septiembre a las 19:00 hrs.

Dibu Martínez. (Jorge Martinez / Mexsport)

El gran problema del Manchester Untied que busca resolver Dibu Martínez: la portería

David de Gea comenzó su paso en el Manchester United siendo una estrella y una de las mayores promesas del futbol mundial, sin embargo, su rendimiento fue bajando de a poco, y muchos errores le costaron partidos a su equipo.

Luego de años, el español dejó el arco del Manchester United para dárselo a André Onana que había tenido una increíble campaña con el Inter de Milan. Sin embargo, con los reds no vimos ni cerca a ese portero.

Ahora, el Dibu Martínez quiere terminar con esa especia de maldición.