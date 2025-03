Ayer martes 26 de marzo, el arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez se burló de sus rivales en el partido Argentina contra Brasil en las eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial 2026.

Dibu Martínez fue criticado por haberse reído de la derrota de sus rivales en el partido de Argentina vs Brasil, en el cual el marcador final fue de 4-1 a favor de los albicelestes.

Este no fue el único momento controversial del partido ya que también hubo un pleito entre Leandro Paredes y Rodrygo, ya que el jugador del Real Madrid le dijo que era muy malo.

Y es que, previo al partido, el jugador brasileño del FC Barcelona, Raphinha, aseguró que les iban a dar una paliza a Argentina y al final, los albicelestes saborearon el triunfo.

Dibu Martínez se burla de los jugadores de Brasil

En las eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial 2026, el arquero de Argentina, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, se burló de los jugadores brasileños ya que les iban dando una paliza.

Durante el segundo tiempo cuando el marcador iba 4-1, Dibu Martinez aprovechó para hacer unas dominadas con el balón dentro del área.

Esto le terminó molestando a los jugadores de Brasil y también al DT Lionel Scaloni, ya que enseguida se mostró molesto tras mover la mano para que continuara el partido.

Por su parte, la afición de Argentina comenzó a gritar el nombre del guardameta aunque su entrenador desaprobó que sus jugadores cometieran este tipo de acciones arrogantes.

El Dibu Martínez riéndose de los jugadores de Brasil 🤢🤢🤢🤢🤢 pic.twitter.com/q8IWjMZbBz — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) March 26, 2025

Dibu Martínez habla sobre la burla que le hizo a Brasil

Tras vencer a Brasil 4-1, el portero de la selección de Argentina, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, habló sobre la polémica burla a los brasileños y su clasificación al Mundial 2026.

“Son cosas que a veces en mi club no hago. Justo me quedó la pelota un poco en el aire, pero nada. Yo sé que al técnico no le gustan mucho esas cosas, capaz que hacía tres jueguitos más y me sacaba, este es medio loquito”, declaró Dibu Martínez.

“Queremos seguir estando en la historia. No solo ganando títulos, sino mostrándole a la gente orgullo, ganas, sacrificio. La verdad, la gente viene, paga la entrada y lo mínimo que tenemos que darle es el partido que le dimos hoy“, agregó el arquero argentino.