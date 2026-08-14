Pachuca vs Pumas serán las escuadras que continuarán la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA. Juegan el 15 de agosto a las 17 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Pachuca vs Pumas
- Fase: Jornada 3 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: Fox One y Tubi
Pachuca vs Pumas: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
Pachuca vs Pumas se enfrentarán el sábado 15 de agosto como parte del Apertura 2026.
Pachuca vs Pumas: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
A las 17 horas rodará el balón en el Pachuca vs Pumas en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.
Pachuca vs Pumas: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA?
El Pachuca vs Pumas será transmitido por la plataforma de Fox One y Tubi.
- Partido: Pachuca vs Pumas
- Fase: Jornada 3 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 15 de agosto de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: Fox One y Tubi