Pachuca vs Pumas serán las escuadras que continuarán la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA. Juegan el 15 de agosto a las 17 horas por Fox One y Tubi.

Partido: Pachuca vs Pumas

Fase: Jornada 3 Liga Femenil BBVA

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: Fox One y Tubi

Pachuca vs Pumas: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

Pachuca vs Pumas se enfrentarán el sábado 15 de agosto como parte del Apertura 2026.

Pachuca vs Pumas: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

A las 17 horas rodará el balón en el Pachuca vs Pumas en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.

Pachuca vs Pumas: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA?

El Pachuca vs Pumas será transmitido por la plataforma de Fox One y Tubi.