Toluca vs Atlas Femenil se enfrentan en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Lunes 17 de agosto a las 18 horas por YouTube y ViX.

Partido: Toluca vs Atlas Femenil

Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 17 de agosto de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: YouTube y ViX

Toluca ha tenido un buen inicio de la Liga Mx Femenil (Emmanuel Martínez / Mexsport / MEXSPORT)

Toluca vs Atlas Femenil: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

Toluca vs Atlas Femenil se enfrentarán el lunes 17 de agosto en la continuación de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Toluca vs Atlas Femenil: Horario para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

A las 18 horas rodará el balón en el Toluca vs Atlas Femenil en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.

Toluca vs Atlas Femenil: ¿Dónde ver el partido de la Liga Femenil BBVA?

El Toluca vs Atlas Femenil será transmitido por las plataformas de YouTube y ViX.

Partido: Toluca vs Atlas Femenil

Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 17 de agosto de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: YouTube y ViX

Así van Toluca y Atlas en la Liga Femenil BBVA

Toluca es segundo lugar del Grupo A de la Liga Femenil BBVA con seis puntos, y llega al partido ante Atlas tras vencer 2-0 al FC Juárez.

Atlas suma 1 punto en la Liga Femenil BBVA para ubicarse en el sexto lugar del Grupo B, luego de empatar con Pachuca en la Jornada 2.