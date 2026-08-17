Toluca vs Atlas Femenil se enfrentan en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Lunes 17 de agosto a las 18 horas por YouTube y ViX.
- Partido: Toluca vs Atlas Femenil
- Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 17 de agosto de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: YouTube y ViX
Toluca vs Atlas Femenil: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
Toluca vs Atlas Femenil se enfrentarán el lunes 17 de agosto en la continuación de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Toluca vs Atlas Femenil: Horario para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
A las 18 horas rodará el balón en el Toluca vs Atlas Femenil en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.
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Toluca vs Atlas Femenil: ¿Dónde ver el partido de la Liga Femenil BBVA?
El Toluca vs Atlas Femenil será transmitido por las plataformas de YouTube y ViX.
- Partido: Toluca vs Atlas Femenil
- Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 17 de agosto de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: YouTube y ViX
Así van Toluca y Atlas en la Liga Femenil BBVA
Toluca es segundo lugar del Grupo A de la Liga Femenil BBVA con seis puntos, y llega al partido ante Atlas tras vencer 2-0 al FC Juárez.
Atlas suma 1 punto en la Liga Femenil BBVA para ubicarse en el sexto lugar del Grupo B, luego de empatar con Pachuca en la Jornada 2.