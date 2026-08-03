Santos vs América juegan en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-1 en el TSM. Conoce las posibles alineaciones.

Santos vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de Liga Femenil BBVA

El pronóstico del partido Santos vs América es empate 1-1 como parte de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Santos 1-1 América

Santos vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de Liga Femenil BBVA

Santos vs América se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA.

Santos

  • Portera: Tabatha Rivas
  • Defensas: Judith Félix, María Peraza, Frida Cussin y Doménica Rodríguez
  • Mediocampistas: Kimberli Gómez, Lia Romero y Dania Padilla
  • Delanteras: Sandra Nabweteme, Mayra Santana y Vivian Ikechukwu
América Femenil celebra su primer título de Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil
América Femenil celebra su primer título de Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil (mexsport / Carlos Ramirez)

América

  • Portera: Itzel Velasco
  • Defensas: Jana Gutiérrez, Annia Mejía y Karina Rodríguez
  • Mediocampistas: Montse Saldívar, Chidinma Okeke, Irene Guerrero y Mariela Ramos
  • Delanteras: Scarlett Camberos, Kiana Palacios y Sarah Luebbert

Santos vs América: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA?

El lunes 3 de agosto se enfrentan Santos vs América, en el cierre de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.

  • Partido: Santos vs América
  • Fase: Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Lunes 3 de agosto de 2026
  • Horario: 19: 06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: TSM
  • Transmisión: FOX y Tubi