Santos vs América juegan en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-1 en el TSM. Conoce las posibles alineaciones.

Santos vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de Liga Femenil BBVA

El pronóstico del partido Santos vs América es empate 1-1 como parte de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Santos 1-1 América

Santos vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de Liga Femenil BBVA

Santos vs América se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA.

Santos

Portera: Tabatha Rivas

Defensas: Judith Félix, María Peraza, Frida Cussin y Doménica Rodríguez

Mediocampistas: Kimberli Gómez, Lia Romero y Dania Padilla

Delanteras: Sandra Nabweteme, Mayra Santana y Vivian Ikechukwu

América Femenil celebra su primer título de Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil (mexsport / Carlos Ramirez)

América

Portera: Itzel Velasco

Defensas: Jana Gutiérrez, Annia Mejía y Karina Rodríguez

Mediocampistas: Montse Saldívar, Chidinma Okeke, Irene Guerrero y Mariela Ramos

Delanteras: Scarlett Camberos, Kiana Palacios y Sarah Luebbert

Santos vs América: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA?

El lunes 3 de agosto se enfrentan Santos vs América, en el cierre de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.