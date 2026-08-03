Santos vs América juegan en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-1 en el TSM. Conoce las posibles alineaciones.
Santos vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de Liga Femenil BBVA
El pronóstico del partido Santos vs América es empate 1-1 como parte de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Santos 1-1 América
Santos vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de Liga Femenil BBVA
Santos vs América se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA.
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Santos vs América: Hora y canal para ver el cierra de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA
Santos
- Portera: Tabatha Rivas
- Defensas: Judith Félix, María Peraza, Frida Cussin y Doménica Rodríguez
- Mediocampistas: Kimberli Gómez, Lia Romero y Dania Padilla
- Delanteras: Sandra Nabweteme, Mayra Santana y Vivian Ikechukwu
América
- Portera: Itzel Velasco
- Defensas: Jana Gutiérrez, Annia Mejía y Karina Rodríguez
- Mediocampistas: Montse Saldívar, Chidinma Okeke, Irene Guerrero y Mariela Ramos
- Delanteras: Scarlett Camberos, Kiana Palacios y Sarah Luebbert
Santos vs América: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA?
El lunes 3 de agosto se enfrentan Santos vs América, en el cierre de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.
- Partido: Santos vs América
- Fase: Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 3 de agosto de 2026
- Horario: 19: 06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: TSM
- Transmisión: FOX y Tubi