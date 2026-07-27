América sumó su tercer título en el semestre al vencer 4-3 en penaltis a Tigres para ganar el Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil.

Marcador: América Femenil 1-1 Tigres (penaltis 4-3)

América Femenil cierra el año futbolístico conquistando el título de Campeón de Campeonas.

Antes, las Águilas del América ganaron el Clausura 2026 y la W Concacaf Champions Cup.

Así fue el triunfo de América Femenil sobre Tigres en el Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil

América Femenil mantuvo la ventaja en gran parte del partido, pero Tigres empató para alargar el duelo por el título de Campeón de Campeonas.

Así fueron los goles del partido América Femenil vs Tigres:

Minuto 12: Gol de Irene Guerrero para darle la ventaja al América Femenil

Minuto 65: Gol de Diana Ordoñez para empatar el partido

América Femenil gana 4-3 a Tigres en serie de penaltis

América Femenil celebra su primer título de Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil (mexsport / Carlos Ramirez)

¿Cuántos títulos de Campeón de Campeonas suma el América Femenil?

América Femenil ganó por primera vez el Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil.

Antes de este triunfo, América perdió la final ante Tigres en la temporada 2022-2023, en la que Las Amazonas se impusieron 3-0 en el global, en serie de ida y vuelta.

Tigres se quedó en tres Campeón de Campeonas obtenidos en 2020-2021, 2022-2023 y 2023-2024.

Equipos que han ganado el Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil