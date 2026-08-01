Tigres vs Puebla serán las escuadras encargadas de continuar la actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Sábado 1 de agosto a las 19:06 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: FC Juárez vs Pachuca
- Fase: Jornada 1 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Fox One y Tubi
Tigres vs Puebla: Fecha para ver el partido de la Liga MX Femenil
Tigres vs Puebla se enfrentarán el sábado 1 de agosto como parte del inicio del Apertura 2026.
Tigres vs Puebla: Hora para ver el inicio del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil
A las 19:06 horas rodará el balón en el Tigres vs Puebla en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.
Tigres vs Puebla: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil?
El Tigres vs Puebla femenil será transmitido por las plataformas de Fox One y Tubi.
- Partido: FC Juárez vs Pachuca
- Fase: Jornada 1 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Fox One y Tubi