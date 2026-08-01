Tigres vs Puebla serán las escuadras encargadas de continuar la actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Sábado 1 de agosto a las 19:06 horas por Fox One y Tubi.

  • Partido: FC Juárez vs Pachuca
  • Fase: Jornada 1 Liga MX Femenil
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
  • Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Universitario
  • Transmisión: Fox One y Tubi

Tigres vs Puebla: Fecha para ver el partido de la Liga MX Femenil

Tigres vs Puebla se enfrentarán el sábado 1 de agosto como parte del inicio del Apertura 2026.

Tigres vs Puebla: Hora para ver el inicio del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

A las 19:06 horas rodará el balón en el Tigres vs Puebla en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.

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Tigres vs Puebla: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Liga MX Femenil? (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Tigres vs Puebla: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil?

El Tigres vs Puebla femenil será transmitido por las plataformas de Fox One y Tubi.

  • Partido: FC Juárez vs Pachuca
  • Fase: Jornada 1 Liga MX Femenil
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
  • Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Universitario
  • Transmisión: Fox One y Tubi