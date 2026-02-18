Luego de la derrota de Santos Laguna contra Mazatlán FC, la directiva del conjunto de Torreón, Coahuila, decidió despedir a Francisco Rodríguez Vilchez, quien ya no será entrenador del club de la Liga MX.

Fue durante una conferencia de prensa donde el presidente de Santos Laguna, Alejandro Irarragorri Kalb, confirmó el despido del DT Francisco Rodríguez Vilchez, quien únicamente logró conseguir un punto en el Clausura 2026.

¿Quién será el nuevo DT de Santos Laguna?

Además del despido de Francisco Rodríguez Vilchez, también se sumó la baja de Braulio Rodríguez, director de Gestión Deportiva, por lo que Santos Laguna decidió anunciar a su nuevo estratega para lo que resta del Clausura 2026.

Y es que en la misma conferencia de prensa, Alejandro Irarragorri Kalb, dijo que Omar Tapia, quien era DT de la Sub-15, será el entrenador de Santos Laguna.

“En este nuevo camino y etapa encontramos a alguien que ha estado mucho en la institución, que ha sido formado en Barcelona, estuvo en Selección Nacional y estuvo desde el verano pasado en fuerzas básicas. Se trata de Omar Tapia, quien ocupará un interinato en 11 partidos”, dijo el presidente de Santos Laguna.

Santos Laguna despide a su DT tras ser último en Liga MX. (Alejandro Alfaro / SDP Deportes)

¿Cómo va Santos Laguna en el Clausura 2026?

Luego de perder contra Mazatlán FC, Santos Laguna se quedó con un punto en la clasificación general del Clausura 2026, por lo que también es último del torneo.

Santos Laguna acumula actualmente 0 victorias, 1 empate y 5 derrotas, con un total de 19 goles en contra.