Ethan Mbappé fue héroe y villano en el mismo partido de la actual fase de la Champions League, entre el Lille y el Betis, donde el equipo del francés cayó 3 goles a 2.

Pues Ethan Mbappé dio una asistencia de gol; pero minutos después, el hermano menor de Kylian Mbappé fue expulsado por agredir a un jugador contrario.

Ethan Mbappé dio asistencia que adelantó al Lille en la derrota ante el Betis

La noche empezó bien para Ethan Mbappé, pues al minuto 12 mandó un centro a Ayase Ueda, el cual remató de cabeza para poner adelante al Lille 1-0 ante el Betis.

Esta acción marcó un hito, pues fue la primera asistencia de Ethan Mbappé en la Champions League, además del primer gol de Ayase Ueda en la competencia europea.

Si bien el Betis logró marcar un tanto en la primera parte del encuentro, para el medio tiempo el Lille seguía arriba en el marcador ahora con 2 goles a 1.

Todo pintaba para ser una noche tranquila para el equipo francés, además de ser un encuentro para el recuerdo del joven jugador de 19 años.

Sin embargo, las cosas cambiaron radicalmente durante los primeros minutos del segundo timepo.

Ethan Mbappé se fue expulsado en el segundo tiempo del partido de Lille contra el Betis

Aunque el Lille de Ethan Mbappé se mantenía arriba 2-1 ante el Betis en el arranque del segundo tiempo, el Betis anotó 2 goles en tan solo 4 minutos.

Con lo cual el Betis ya ganaba 3-2; cosa que probablemente puso presión en los jugadores del Lille, sobre todo en Ethan Mbappé que posterior al segundo gol se fue expulsado.

En un pequeño encuentro con Natan, Ethan Mbappé le dio un codazo en la cara el jugador del Betis, mismo que fue analizado en el VAR, y terminando con la expulsión del francés.

Si bien no fue un golpe contundente, lo que se castigo fue la agresión como tal, así como la intención; pues claramente Ethan Mbappé quería lastimar al rival.

Tras esto el Lille no pudo recuperarse y acabó cayendo ante el Betis, siendo el gran protagonista Ethan Mbappé tanto para bien, como para mal.