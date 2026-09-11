El director deportivo del América, Santiago Baños, lanzó un dardo al Cruz Azul al sentenciar que aunque la máquina será local en el clásico joven, el Estadio Banorte es su “casa de toda la vida”.

“En esta ocasión Cruz Azul es local, pero pues es nuestra casa de toda la vida” Santiago Baños

Así lo dijo en referencia a que en el partido del próximo sábado 12 de septiembre, el Cruz Azul jugará en el coloso de Santa Úrsula como local al menos en el papel.

Incluso, al calentar el clásico joven, Santiago Baños aseveró que aunque el América y la máquina llegan muy parejos al encuentro, las águilas parten como favoritas.

Santiago Baños calienta clásico joven: Cruz Azul “es local, pero es nuestra casa de toda la vida”

Como parte de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX, el Cruz Azul y el América se verán las caras en un encuentro que se jugará en el Estadio Banorte de la Ciudad de México (CDMX).

A unas horas de la nueva edición del clásico joven, el director deportivo del América, Santiago Baños, decidió calentar el partido al lanzar un dardo contundente contra el Cruz Azul.

Lo anterior debido a que en entrevista para TUDN, desestimó el hecho de que la máquina saltará al terreno de juego siendo local administrativo, pues resaltó que el Estadio Banorte es de las águilas.

“No pasa nada, sobre todo que se juega en el Estadio Banorte, que en esta ocasión Cruz Azul es local, pero pues es nuestra casa de toda la vida” Santiago Baños

Cabe destacar que antes del Apertura 2026, el Cruz Azul vivió un nuevo calvario en busca de un estadio para jugar de local, luego de que en el torneo pasado les cerraron las puertas de Ciudad Universitaria.

En su búsqueda, el equipo dirigido por Joel Huiqui exploró la posibilidad de regresar al Estadio Ciudad de los Deportes, pero la opción fue descartada ante la falta de un acuerdo formal.

Cruz Azul y América se miden en un partido parejo en la Liga MX (ESPECIAL)

Santiago Baños da como favorito al América en el clásico joven

Además de lanzar un dardo al Cruz Azul por el tema de la localía del América en el Estadio Banorte, Santiago Baños aseguró que los azulcremas llegan como favoritos al clásico joven.

Sobre ello, el director deportivo del América señaló que se trata de un partido “muy parejo”, pero afirmó que ante la afición e incluso los medios de comunicación parten como favoritos.

A pesar de eso, pidió no desestimar al rival, pues dijo que es un plantel completo, bien dirigido y que es el actual campeón e la Liga MX, por lo que agregó que será un buen espectáculo.