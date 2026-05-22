La Federación Mexicana de Futbol fue sancionada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, debido al grito discriminatorio que ocurrió en los duelos del Tri ante Ecuador y Paraguay en Estados Unidos.

La sanción de la FIFA incluye el cierre parcial de la tribuna del Estadio Cuauhtémoc, en el partido amistoso de este viernes 22 de mayo ante Ghana.

¿Qué informó la Federación Mexicana de Futbol acerca de la sanción que le impuso la FIFA?

La Federación Mexicana de Futbol publicó un comunicado para informar sobre laa reciente sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la FIFA en contra de la Selección Nacional de México.

La FMF detalló en el documento la razón y en qué consiste la sanción de la FIFA:

La sanción de la FIFA a la FMF provocó el cierre parcial del aforo del Estadio Cuauhtémoc para el partido a disputarse este viernes 22 de mayo entre las selecciones de México y Ghana .