Toluca se burló de los Rayados de Monterrey tras la derrota de los regios y de paso le dejaron un mensaje a Sergio Ramos, quien mandó a silenciar a la afición escarlata durante el partido.

Sin embargo, la situación no terminó con la burla del Toluca hacia Rayados de Monterrey, pues tuvieron una inesperada respuesta del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien lanzó un dardo hacia los Diablos Rojos.

Primero, Toluca escribió lo siguiente: “Silencio, que la pandilla ya está descansando” y Samuel García respondió: “Descansando te van a dejar los Tigres papá”, refiriéndose a que los felinos los vencerán en la final.

¿Cómo fue el polémico festejo de Sergio Ramos hacia el Toluca?

El gol de Sergio Ramos ganó el centro de atención de las redes sociales. El polémico festejo anotó el penal que les daba el 3-1 en ese momento y cuando tomó el balón realizó un festejo airado en el que se llevó el dedo a la boca haciendo el gesto de mandar a callar a un sector de la afición.

Pese a ello, Sergio Ramos no pudo evitar la burla al terminar el partido, que pudo fue el último con la camisa de Rayados, pues el jugador ya confirmó que no volverá a vestir los colores del equipo regiomontano.

¿Sergio Ramos se va de Rayados de Monterrey?

Al término del partido ante Toluca, Sergio Ramos fue entrevistado y confirmó su salida del conjunto regio, señalando que fue su último juego con el equipo de Domenec Torrent.

“Siempre duele perder una Semifinal y quedarnos a la puerta de una Final. Nos faltó personalidad, nos faltó ritmo, tener el balón, se puede perder, pero se pierde jugando como jugamos la segunda parte…”, declaró Sergio Ramos.

“Al final dejé todo en claro la semana pasada, obviamente sí, es mi último partido”, finalizó el campeón del mundo, quien tuvo un adiós agridulce debido a que no pudo darle un título a los Rayados.