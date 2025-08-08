El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que Monterrey será sede de un partido de repechaje para el Mundial 2026, torneo internacional organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

A través de sus redes sociales, Samuel García dio a conocer la noticia sobre el Mundial 2026 del que México será sede.

“Amanecimos con buenas noticias: Nuevo León será sede de otro juego de repechaje del mundial. Cinco juegos oficiales en la mejor sede ¡ponte nuevo, ponte mundial!”, escribió en su cuenta de X, Samuel García.

Amanecimos con buenas noticias:



Nuevo León será sede de otro juego de repechaje del MUNDIAL.



CINCO JUEGOS OFICIALES EN LA MEJOR SEDE ¡PONTE NUEVO, PONTE MUNDIAL! 🦁⚽👊🏻 — Samuel García (@samuel_garcias) August 8, 2025

La publicación de Samuel García generó opiniones divididas, sin embargo, la FIFA no ha confirmado oficialmente cuáles serán las sedes para el repechaje internacional del Mundial 2026.

Monterrey será sede de partidos del Mundial 2026

Pese a que la FIFA no ha confirmado lo dicho por Samuel García de que Monterrey será sede de un partido de repechaje para el Mundial 2026, Nuevo León sí tiene asegurado varios partidos para la competencia internacional.

El Estadio BBVA de los Rayados de Monterrey recibirá cuatro partidos oficiales, de los cuales tres serán de fase de grupos y uno de octavos de final. Además, el Parque Fundidora tendrá el ya conocido Fan Fest de 40 días con actividades culturales, transmisiones y espacios interactivos para los aficionados.

Con el nuevo anuncio del repechaje, el gobernador de Nuevo León busca que Monterrey no solo sea sede oficial del Mundial 2026, sino que también sea protagonista de la fase de clasificación rumbo a la Copa del Mundo.

¿Cómo será el repechaje rumbo al Mundial 2026?

El repechaje del Mundial 2026 reunirá a seis selecciones de distintas confederaciones para encontrar a los clasificados.

Además, se disputarán cuatro partidos para definir las dos últimas plazas del Mundial 2026.