FIFA se encuentra trabajando en los detalles de la organización para la máxima fiesta. A poco menos de un año, ya se sabe que El Barrial será una sede para entrenamiento del Mundial 2026. Samuel García lo anunció adelantándose a todos.

Además de El Barrial, es sabido que Monterrey será una sede para algunos partidos del Mundial 2026, por lo que el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, también se encuentra afinando cualquier pormenor.

Recordemos que la Copa del Mundo próxima será la primera de la historia en tener 48 equipos. Por lo que tendrán que existir más sedes y una logística impresionante para acomodar a todos.

México, Estados Unidos, y Canadá se enfrentarán, junto con la FIFA, a varios problemas como de clima, distancias muy grandes o hasta protestas sociales. Para eso hicieron el Mundial de Clubes 2025, como un ensayo.

El Barrial, casa del Monterrey, será sede de entrenamiento del Mundial 2026; así lo anunció Samuel García

El Barrial es el lugar que usan los Rayados para entrenar, y que Samuel García anunció que será una sede más para el Mundial 2026.

Y es que son instalaciones de primer mundo las del Monterrey. Así lo dio a conocer Samuel García, gobernador de Nuevo León: “A ver si no me ‘cuelga’ la FIFA. El Barrial, esta concentración de los Rayados que tenemos aquí en Santiago, fue catalogado número 7 de todas las sedes de la Copa del Mundo, y ¡cómo no!, acabo de ir, tiene hotel, comedor, seis canchas de entrenamiento, tres, con pasto certificado por FIFA, difícilmente encuentras un espacio tan bonito rodeado de cerros, todo azul, a lado de la presa, una belleza".

Al estar dentro del top 10, El Barrial podría albergar a una selección top como Brasil, Argentina, o como dijo García: “Puede ser un Portugal, mi compadre Cristiano Ronaldo va andar aquí tirando rollo en El Barrial”.

Los partidos que tendrá Monterrey en el Mundial del 2026

Para todos es sabido que Monterrey será sede del Mundial 2026, pero veamos los partidos que tendrá y ya hay hasta fecha.

Los equipos aún no se conocen, pues solo unos cuantos están clasificados. Pero Monterrey tendrá 4 encuentros. 3 de ellos de Fase de Grupos y uno de Octavos de Final, este último será el 29 de junio del 2026.