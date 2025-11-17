El futbolista del Atlético de San Luis, Eduardo Águila, se ha convertido en un jugador muy cotizado en la Liga MX, pues gracias a sus importantes actuaciones es seguido por Chivas, América y Rayados de Monterrey.

Eduardo Águila ha tomado más fuerza para llegar a Chivas debido a que es mexicano y también es del agrado de Gabriel Milito y su cuerpo técnico, por lo que ya están analizando su fichaje para el próximo torneo Clausura 2026.

Es evidente que el Guadalajara necesita fortalecer su defensa, ya que salvo Luis Romo y Diego Campillo, el Rebaño Sagrado no tiene jugadores con las cualidades técnicas que busca el DT rojiblanco, por lo que buscarían alternativas en el mercado de invierno como el jugador Eduardo Águila.

¿Quién es Eduardo Águila? El defensor que Chivas, América y Rayados buscan fichar

Eduardo Águila es un defensa central que juega para el Atlético de San Luis. Nació el 17 de mayo del 2002 en Ocotlán, Jalisco, y se unió al conjunto potosino en el Apertura 2019 jugando para la categoría Sub-17.

Posteriormente, Eduardo Águila se convirtió en capitán del equipo Sub-20 para el Clausura 2022 y tras 73 partidos disputados, 5 mil 852 minutos y 4 goles, se incorporó al primer equipo en el Apertura 2022 de la Liga MX.

Pero fue hasta el Clausura 2023 que debutó en el futbol mexicano en la Jornada 1 enfrentando a Necaxa y a partir de ahí jugó 5 partidos en el torneo con 216 minutos jugados.

¿Qué edad tiene Eduardo Águila?

Eduardo Águila, jugador del Atlético de San Luis, nació en el año 2002, por lo que tiene 23 años de edad.

¿Quién es la pareja de Eduardo Águila?

La pareja de Eduardo Águila es la modelo Alejandra Moreno, quien fue finalista de Miss Teen Model Internacional y ganadora de Miss Teen Model México 2022.

¿Eduardo Águila tiene hijos?

Debido a su corta edad, no se le conoce que Eduardo Águila tenga hijos actualmente.

¿Qué signo zodiacal es Eduardo Águila?

Eduardo Águila nació el 17 de mayo del 2002, por lo que su signo zodiacal es Tauro.

¿Eduardo Águila ha sido convocado a la Selección Mexicana?

A inicios de este 2025, Eduardo Águila fue convocado a la Selección Mexicana por Javier Aguirre, por lo que debido a sus grandes cualidades, es probable que el DT lo vuelva a tomar en cuenta en futuras convocatorias del tricolor.