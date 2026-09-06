Rubén Omar Romano, exdirector técnico de Cruz Azul y América, anunció en redes sociales que está libre del cáncer de próstata que lo aquejaba desde hace varios años.

Como muestra simbólica de la superación del cáncer de próstata, Rubén Omar Romano tocó la campana en el área de oncología del hospital donde fue atendido de su padecimiento.

Rubén Omar Romano anuncia que venció al cáncer de próstata tocando la campana

Mediante un video en redes sociales, Rubén Omar Romano dio a conocer que venció al cáncer de próstata, tocando la campana en el hospital donde hizo la fase final de su tratamiento.

En el video se puede ver a Rubén Omar Romano bastante emotivo al momento de tocar la campana y anunciar que venció el cáncer de próstata; el también comentarista de FOX Sports no pudo contener las lagrimas de emoción.

Durante este momento estuvo acompañado de su esposa, la conductora de televisión Paola Velasco, quien lo impulsó a tocar la campana, además de apoyarlo desde que le diagnosticaron la enfermedad.

Las reacciones no se hicieron esperar, siendo felicitado por personalidades del deporte mexicano como Matías Vuoso, Christian Martinoli y Miguel Herrera, así como todos sus seguidores en redes sociales.

Rubén Omar Romano estuvo batallando con el cáncer de próstata desde 2024

Rubén Omar Romano fue diagnosticado con cáncer de próstata en diciembre de 2024, luego de un examen de rutina donde se le detectaron niveles altos de antígeno prostático específico (PSA).

Tras eso, Rubén Omar Romano se sometió a un tratamiento que duró casi dos años, el cual implicó una operación en 2025 para extirparle la próstata y con ello el cáncer que ahí se alojaba.

Posteriormente, a mediados de 2026, recibió la parte final de su tratamiento, con un ciclo de atención oncológica que duró 35 días en total.

Luego de dar la gran noticia, se espera que el comentarista se reintegre a sus actividades profesionales en las próximas semanas o meses, siendo uno de los regresos más esperados.