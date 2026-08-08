Romina Hinojosa cerrará su primera competencia en el Tour de Francia 2026 corriendo en la Etapa 9, programada para este domingo 9 de agosto 2026 a las 8:00 horas, transmitida por ESPN y Disney+.

En la Etapa 8, Romina Hinojosa llegó en la posición 42 para subir al lugar 121 general.

Este viernes llega la Etapa 9, penúltima del Tour de Francia femenino.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 9

Fecha: Domingo 9 de agosto

Horario: 8:00 horas, tiempo del centro de México

Recorrido: 99.2 km en Niza

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Romina Hinojosa en el Tour de Francia 2026 (especial)

Romina Hinojosa: hora para ver la Etapa 9 del Tour de Francia 2026

Romina Hinojosa correrá a partir de las 8:00 horas la Etapa 9 del Tour de Francia 2026, el domingo 9 de agosto.

Romina Hinojosa: canal para ver la Etapa 9 del Tour de Francia 2026

ESPN y Disney+ transmiten el Tour de Francia 2026, en el que Romina Hinojosa participa por primera vez.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 9

Fecha: Domingo 9 de agosto

Horario: 8:00 horas, tiempo del centro de México

Recorrido: 99.2 km en Niza

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Perfil y recorrido de la Etapa 9 del Tour de Francia 2026

La carrera de la Etapa 9 del Tour de Francia 2026 se correrá en Niza.

La jornada en la que correrá Romina Hinojosa se trata de la última cita de la competición y consistirá en una etapa de alta montaña con salida y meta en la ciudad de Niza, cubriendo una distancia de 99,2 kilómetros.