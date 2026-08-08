Romina Hinojosa cerrará su primera competencia en el Tour de Francia 2026 corriendo en la Etapa 9, programada para este domingo 9 de agosto 2026 a las 8:00 horas, transmitida por ESPN y Disney+.
En la Etapa 8, Romina Hinojosa llegó en la posición 42 para subir al lugar 121 general.
Este viernes llega la Etapa 9, penúltima del Tour de Francia femenino.
- Evento: Tour de Francia 2026
- Fase: Etapa 9
- Fecha: Domingo 9 de agosto
- Horario: 8:00 horas, tiempo del centro de México
- Recorrido: 99.2 km en Niza
- Sede: Francia
- Transmisión: ESPN y Disney+
Romina Hinojosa: hora para ver la Etapa 9 del Tour de Francia 2026
Romina Hinojosa correrá a partir de las 8:00 horas la Etapa 9 del Tour de Francia 2026, el domingo 9 de agosto.
Romina Hinojosa: canal para ver la Etapa 9 del Tour de Francia 2026
ESPN y Disney+ transmiten el Tour de Francia 2026, en el que Romina Hinojosa participa por primera vez.
- Evento: Tour de Francia 2026
- Fase: Etapa 9
- Fecha: Domingo 9 de agosto
- Horario: 8:00 horas, tiempo del centro de México
- Recorrido: 99.2 km en Niza
- Sede: Francia
- Transmisión: ESPN y Disney+
Perfil y recorrido de la Etapa 9 del Tour de Francia 2026
La carrera de la Etapa 9 del Tour de Francia 2026 se correrá en Niza.
La jornada en la que correrá Romina Hinojosa se trata de la última cita de la competición y consistirá en una etapa de alta montaña con salida y meta en la ciudad de Niza, cubriendo una distancia de 99,2 kilómetros.