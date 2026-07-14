Tigres continúa moviéndose en el mercado de fichajes y ya tiene asegurado a un nuevo refuerzo para el Apertura 2026 de la Liga MX.

Se trata del defensor argentino Alan Franco, quien llegará procedente del São Paulo de Brasil en una operación que busca fortalecer la zaga universitaria tras una importante baja por lesión.

São Paulo recibirá dinero por el préstamo de Alan Franco

De acuerdo con reportes surgidos en Sudamérica, el acuerdo entre Tigres y São Paulo por Alan Franco se cerró mediante un préstamo con opción de compra.

São Paulo recibirá alrededor de 500 mil dólares por la cesión del futbolista, mientras que Tigres tendrá la posibilidad de adquirir su carta de manera definitiva por 1.5 millones de dólares adicionales al finalizar el periodo de préstamo.

Alan Franco se despidió de su club. (captura)

Según informó Iván del Ángel, colaborador de Fox Sports México, la llegada del central argentino responde directamente a la lesión de Jesús Angulo, quien fue intervenido quirúrgicamente hace unos días en Los Ángeles y estará fuera de las canchas.

Alan Franco deberá demostrar su calidad en la Liga MX

Formado en Independiente de Avellaneda, el defensor Alan Franco se consolidó en el futbol argentino antes de continuar su carrera en otras ligas del continente.

Ahora, el defensor tendrá la oportunidad de demostrar su calidad en la Liga MX y ganarse un lugar definitivo en el conjunto de Tigres.