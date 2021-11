Salvador Cabañas desmiente vivir en la pobreza pues asegura que tiene negocios y otras cosas que le generan dinero.

El ex futbolista, Salvador Cabañas mencionó en entrevista con el Escorpión Dorado, haberse sentido mal por una nota que circuló hace algún tiempo donde aseguraban que su situación económica era mala y vendía pan para sostenerse.

Cabañas dejó claro que todo eso era falso, y en realidad ayudó a sus padres, poniéndoles una panadería y solo participó en la sesión de fotos, pero dicho negocio no le pertenece a él.

“Lo que no me gustó fue que salió que yo estaba trabajando en una panadería y que era muy pobre, eso es mentira. No es cierto, le puse una panadería a mis padres para que ellos tuvieran su propio negocio en la casa y que pudieran vivir tranquilos”, aseguró.

Salvador Cabañas en partido de homenaje. (CRISTIAN DE MARCHENA / Mexsport)

Salvador Cabañas y sus ocupaciones actuales

El ex futbolista dejó claro que está inmerso en diferentes negocios y ha invertido bien su dinero, con el fin de poder llevar una vida tranquila y generar ingresos.

“Tengo muchas cosas que me generan dinero, tengo un complejo deportivo, terrenos que estoy alquilando. En Paraguay se dice que ando muy mal, que no trabajo y que no tengo dinero, pero eso es mentira. Las cosas que tengo me generan dinero”.

Por otro lado, Salvador Cabañas descartó que pueda trabajar como director técnico, pues no es algo que le guste y aceptó que no aguantaría estar en ese papel.

“No me gusta mucho lo que es ser técnico. Hay muchas cosas que uno no va a aguantar siendo técnico, la vida de un jugador es muy complicada y uno sabe todo lo que pasa ahí y no aguantaría muchas de las situaciones de un jugador”.

Guillermo Ochoa, Salvador Cabañas y Pavel Pardo (Mexsport )

El accidente que acabó con la carrera de Salvador Cabañas

Ya casi se cumplen dos años que la tragedia que casi le arrebata la vida a Salvador Cabañas, en las instalaciones de un bar.

El 25 de enero de 2010 , será una fecha que Cabañas siempre llevará marcada en su memoria, pues cuando se disponía a ir al baño del bar ubicado en Insurgentes, su agresor le disparó con un arma de fuego.