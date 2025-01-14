La tenista mexicana Renata Zarazúa venció a Taylor Townsend e hizo historia en el Australian Open 2025, torneo en el que enfrentará a Jasmine Paolini.
Renata Zarazúa hace historia en el Australia Open y va por Jasmine Paolini
Renata Zarazúa venció a la estadounidense Taylor Townsend y logró su pase al a segunda ronda del Australian Open, luego de 20 años en los que ninguna raqueta mexicana había ganado en este torneo. Ahora va por Jasmine Paolini.
Más de dos horas y 25 minutos le tomó a Renata Zarazúa conseguir la remontada en su partido del Australian Open.
Desde el saque inicial, Renata Zarazúa lució sólida, pero Taylor Townsend recuperó terreno y ganó el primer set.
Renata Zarazú logra la remontada en el Australian Open
Renata Zarazúa volvió a la carga en el segundo set del partido, más concentrada y rompió el servicio de Taylor Towsend tres veces llevando el juego al set definitivo en el Australian Open 2025.
En el tercer set, Renata Zarazúa fue muy superior a su rival y se situó en la siguiente ronda, en la que enfrentará a Jasmine Paolini.
¿Cuándo juega Renata Zarazúa vs Jasmine Paolini en el Australian Open?
La siguiente rival de la tenista Renata Zarazúa en el Australian Open será la italiana número cuatro del mundo Jasmine Paolini, con quien jugará el jueves 16 de enero.
Será el segundo enfrentamiento de la mexicana ante una top ten en menos de tres semanas, pues el 30 de diciembre de 2024 se midió ante Aryna Sabalenka.
La victoria de Renata Zarazúa sobre Taylor Townsend en el Australian Open, es la tercera de la mexicana en un Grand Slam; en el 2020 avanzó a segunda ronda de Roland Garros;; y el año pasado lo hizo en el US Open.