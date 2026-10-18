El Comité Olímpico Mexicano (COM), a cargo de María José Alcalá, aclaró el tema de recursos para la competencia de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, luego de que se dijo que había un sobrante de los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe República Dominicana 2026.

El COM dijo en un comunicado que los 60 millones de pesos otorgados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) fueron ejercidos en su totalidad y que se trata de recursos independientes.

“Los 60 millones de pesos otorgados por la… Conade… para los Juegos Centroamericanos… fueron ejercidos en su totalidad conforme a los compromisos establecidos en el convenio correspondiente…” COM

COM contradice a Rommel Pacheco

Las declaraciones del COM contradicen a Rommel Pacheco, titular de la Conade, quien inicialmente dijo que se habían ejercido solo 40 de los 60 millones de pesos destinados a los Juegos Centroamericanos y del Caribe República dominicana 2026 y que existían recursos sobrantes para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, a celebrarse entre octubre y noviembre de 2026.

El COM calificó ambos procesos diferentes al decir que “su ejercicio corresponde a un proceso presupuestal independiente de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026”.

Ante las publicaciones periodísticas de que la Conade no hizo las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el COM dijo que por su parte pidieron los recursos desde marzo de 2026.

COM en espera de 11 millones de pesos para competencia en Dakar

En aquel momento, marzo de 2026, el COM hizo una petición de 5 millones de pesos al considerar 32 atletas para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, pero esta se incrementó a 62 atletas.

El 23 de julio el COM le notificó a Rommel Pacheco, titular de la Conade, sobre la situación que había ascendido al doble de atletas calificados.

El 2 de septiembre se hizo una solicitud actualizada por 11 millones de pesos más.

El 1 de octubre se les notificó que los recursos no habían sido liberados hasta ese momento y el 2 de octubre se envió una respuesta definitoria de que no se habían autorizado.

El sábado 17 de octubre la Conade intentó entregar un documento al COM, el cual el Comité no toma como notificación formal ya que se hizo en un día inhábil y se dio prioridad a su difusión en redes sociales.