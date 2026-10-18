Un trágico acontecimiento ha causado conmoción en la comunidad de Guayaquil, Ecuador. El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari murió al desplomarse una enorme cruz sobre su persona.

La muerte tuvo lugar en plena misa que oficiaba el sacerdote de Ecuador, y fue presenciado tanto por los feligreses congregados en el templo como por aquellas personas que seguían la transmisión en vivo.

Accidente donde murió el sacerdote de Ecuador ocurrió en plena misa

La muerte se registró en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, templo ubicado al sur de Guayaquil, Ecuador, donde el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari era el encargado.

Muerte sacerdote de Ecuador (Especial)

Durante la celebración de la eucaristía, una pesada cruz de madera que formaba parte de la estructura del altar mayor se desprendió repentinamente de su lugar, impactando directamente sobre el cuerpo del sacerdote de Ecuador.

La pesada estructura pegó en la cabeza de Patricio Alfredo Sánchez Molinari, cayendo muerto de manera inmediata, de acuerdo con testigos y personas que intentaron auxiliar al sacerdote.

El accidente ocurrió ante decenas de fieles presentes en el recinto, así como a espectadores de la transmisión en vivo de la misa, la cual se podía ver a través de las diversas redes sociales relacionadas al templo mencionado.

No fue posible salvar la vida del sacerdote de Ecuador a pesar de la pronta asistencia

Inmediatamente después de que se produjera el desplome de la cruz, los asistentes al templo realizaron intentos inmediatos por auxiliar a Patricio Alfredo Sánchez Molinari, sacerdote de Ecuador.

Pese a la pronta intervención de las personas presentes para prestarle ayuda, la fuerza del impacto resultó ser fatal. Posteriormente, autoridades hicieron oficial la muerte de Patricio Alfredo Sánchez Molinari, sacerdote de Ecuador.

Pocas horas después de ocurrido el accidente, la Arquidiócesis de Guayaquil emitió un comunicado oficial respecto al trágico hecho.

A través de dicho documento, la autoridad eclesiástica confirmó formalmente el deceso de Patricio Alfredo Sánchez Molinari y manifestó públicamente sus condolencias a toda la comunidad de creyentes y a la feligresía afectada.