San Luis vs FC Juárez en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 18 de octubre a las 17 horas por YouTube y Disney+.
- Partido: San Luis vs FC Juárez
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: YouTube y Disney+
San Luis vs FC Juárez: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA?
El domingo 18 de octubre de 2026 continúa la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA con el partido San Luis vs FC Juárez.
San Luis vs FC Juárez: Horario del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 17 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido San Luis vs FC Juárez de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
San Luis vs FC Juárez: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA?
El partido San Luis vs FC Juárez podrá verse a través de las señales de YouTube y Disney+.
- Partido: San Luis vs FC Juárez
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: YouTube y Disney+