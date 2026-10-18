Tigres vs Querétaro en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 18 de octubre a las 18:06 horas .

Partido: Tigres vs Querétaro

Fase: Jornada 11 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026

Horario: 18:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Tubi y FOX One

Tigres goleó a Pumas para ser líder del Grupo A femenil (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Tigres vs Querétaro: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA?

El domingo 18 de octubre de 2026 continúa la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA con el partido Tigres vs Querétaro.

Tigres vs Querétaro: Horario del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 18:06 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Tigres vs Querétaro de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Tigres vs Querétaro: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA?

El partido Tigres vs Querétaro podrá verse a través de las señales de Tubi y FOX One.