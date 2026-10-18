Tigres vs Querétaro en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 18 de octubre a las 18:06 horas .
- Partido: Tigres vs Querétaro
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026
- Horario: 18:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Tubi y FOX One
Tigres vs Querétaro: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA?
El domingo 18 de octubre de 2026 continúa la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA con el partido Tigres vs Querétaro.
Tigres vs Querétaro: Horario del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 18:06 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Tigres vs Querétaro de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Tigres vs Querétaro: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA?
El partido Tigres vs Querétaro podrá verse a través de las señales de Tubi y FOX One.
- Partido: Tigres vs Querétaro
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026
- Horario: 18:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Tubi y FOX One