El FC Barcelona se enfrentó a la Real Sociedad en el Estadio Olímpico de Montjuic de la Jornada 8 de LaLiga. Aquí puede seguir ver todas las acciones.
Se debe decir que el FC Barcelona llegaba con muchas bajas debido a que muchos de sus futbolistas se lesionaron y tuvo un cuadro alternativo. Lo que quería aprovechar la Real Sociedad.
Gavi, Fermín, Alejandro Balde y Joan García fueron las bajas sensibles del cuadro culé. De momento, la Real se encuentra en el lugar 14 y los azulgranas en el primero, pues aprovecharon la derrota el Real Madrid.
FC Barcelona vs Real Sociedad: De la mano de Lamine lo gana los blaugranas
FC Barcelona sigue demostrando que son el mejor equipo de LaLiga y se pone en primer lugar gracias a la derrota del Real Madrid.
Koundé y Lewandowski fueron los anotadores del partido. Pero Lamine Yamal entró y mostró un nivel impresionante.
FC Barcelona 2-1 Real Sociedad, marcador final.
FC Barcelona vs Real Sociedad: Lamine Yamal es el diferente y ya lo ganan
Unos minutos le bastó a Lamine Yamal para cambiar el partido, entró y con una gran jugada le puso una asistencia a Lewandowski para darle la vuelta al marcador
FC Barcelona 2-1 Real Sociedad, minuto 64
FC Barcelona vs Real Sociedad: Comienza el segundo tiempo
Ya se juega el segundo tiempo. Ni Barcelona ni Real Sociedad han hecho cambios en su 11.
Lamine Yamal ya calienta y seguramente lo veremos unos minutos.
FC Barcelona 1-1 Real Sociedad, minuto 52
FC Barcelona vs Real Sociedad: Koundé pone el empate y se van al descanso
A punto de terminar el primer tiempo, Jules Koundé anota el empate tras un cabezazo en un tiro de esquina.
FC Barcelona no lo ha dejado de intentar y es el mejor en la cancha.
Barcelona 1-1 Real Sociedad, medio tiempo.
FC Barcelona vs Real Sociedad: Odriozola abre el marcador
FC Barcelona controlaba la posesión y el partido, pero la Real Sociedad aprovechó la única oportunidad que se le presentó para marcar el primero.
Odriozola recibió un centro en la frontal de área y solo lo tuvo que empujar.
FC Barcelona 0-1 Real Sociedad, minuto 40
FC Barcelona vs Real Sociedad: Pocas acciones en los primeros minutos
FC Barcelona no logra vencer el sistema defensivo de la Real Sociedad. En realidad ningún equipo ha tenido una acción clara de peligro.
Barcelona 0-0 Real Sociedad, minuto 24
FC Barcelona vs Real Sociedad: Alineaciones oficiales
FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Christensen, Martín; De Jong, Pedri, Fernández; Rashford, Roony y Lewandowski.
Real Sociedad: Remiro; Odriozola, Zubeldia, Caleta, Muñoz; Gorrotxategi, Guedes, Turrientes, Marín, Barrentxea; Oyarzabal.