Espanyol vs FC Barcelona chocan en la Jornada 18 de LaLiga. Conoce la fecha, horario y dónde ver ver el Derbi de Cataluña.

Partido: Espanyol vs FC Barcelona

Fase: Jornada 18

Torneo: LaLiga

Fecha: Sábado 3 de enero de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: RCDE Stadium

Transmisión: SKY Sports

Espanyol vs FC Barcelona: Fecha para ver el Derbi de Cataluña en LaLiga

El sábado 3 de enero de 2026 continúa la Jornada 18 de LaLiga con cuatro partidos, y en el estelar se miden Espanyol vs FC Barcelona en el Derbi de Cataluña.

Espanyol vs FC Barcelona: Horario para ver el Derbi de Cataluña en LaLiga

El partido Espanyol vs FC Barcelona iniciará a las 14 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 18 de LaLiga.

Espanyol vs FC Barcelona: ¿Dónde ver el Derbi de Cataluña en LaLiga?

La plataforma SKY Sports transmitirá el Derbi de Cataluña: Espanyol vs FC Barcelona.

¿Cómo llega el FC Barcelona a la Jornada 18 de LaLiga vs Espanyol?

FC Barcelona derrotó al Villarreal en la Jornada 17 de LaLiga, recuperando distancia sobre Real Madrid, que había ganado su partido ante Sevilla.

Con 46 puntos, el FC Barcelona se afianzó en el liderato de LaLiga después de 18 jornadas disputadas, pues cabe recordar que suma un partido más que adelantó para jugar la Supercopa de España.

Después de enfrentar al Espanyol, el FC Barcelona viajará a Arabia para medirse con el Athletic en la semifinal de la Supercopa de España, el 7 de enero de 2026.

¿Cómo llega Espanyol al Derbi de Cataluña vs FC Barcelona?

Previo al Derbi de Cataluña vs FC Barcelona, el Espanyol logró una importante victoria como visitante en la cancha del Athletic.

El Espanyol ganó 2-1 en la Jornada 17 de LaLiga para llegar a 33 puntos en el quinto lugar de la competencia.

Así que, el FC Barcelona no tendrá un rival sencillo en la Jornada 18 de la competencia.