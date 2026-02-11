La Jornada 6 de la Liga MX continúa el sábado 14 de febrero con el partido Rayados vs León. ViX y TUDN transmiten a las 19 horas.
- Partido: Rayados vs León
- Fecha: Sábado 14 de febrero
- Fase: Jornada 6 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX y TUDN
Rayados vs León: A qué hora ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX
La Jornada 6 de la Liga MX enfrenta a Rayados vs León en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.
Rayados vs León: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX?
Las señales de las plataforma ViX y TUDN transmitiráN el partido Rayados vs León.
¿Cómo llegan Rayados y León al partido de la Jornada 6 de Liga MX?
Rayados perdió 0-1 con América en la Jornada 5 de Liga MX, previo al partido en el que recibirá a León en el Clausura 2026.
Con 7 puntos, Rayados ocupa el noveno lugar de la Liga MX, por lo que necesita ganar en casa a León para acercarse a los líderes de la competencia.
León de Ignacio Ambriz no ha tenido un buen arranque en el Clausura 2026, y suma apenas 4 puntos en el lugar 16 de la tabla general.
En la Jornada 5 de Liga MX, León perdió 0-2 en la cancha de León.