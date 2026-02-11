La Jornada 6 de la Liga MX continúa el sábado 14 de febrero con el partido Rayados vs León. ViX y TUDN transmiten a las 19 horas.

Partido: Rayados vs León

Fecha: Sábado 14 de febrero

Fase: Jornada 6 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX y TUDN

Rayados vs León: A qué hora ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX

La Jornada 6 de la Liga MX enfrenta a Rayados vs León en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

Rayados vs León: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX?

Las señales de las plataforma ViX y TUDN transmitiráN el partido Rayados vs León.

Sergio Canales, jugador de Rayados. (Tomas Regueiro)

¿Cómo llegan Rayados y León al partido de la Jornada 6 de Liga MX?

Rayados perdió 0-1 con América en la Jornada 5 de Liga MX, previo al partido en el que recibirá a León en el Clausura 2026.

Con 7 puntos, Rayados ocupa el noveno lugar de la Liga MX, por lo que necesita ganar en casa a León para acercarse a los líderes de la competencia.

León de Ignacio Ambriz no ha tenido un buen arranque en el Clausura 2026, y suma apenas 4 puntos en el lugar 16 de la tabla general.

En la Jornada 5 de Liga MX, León perdió 0-2 en la cancha de León.