La Jornada 2 de la Liga MX Femenil continúa el domingo 11 de enero con el partido Rayadas vs Necaxa. Conoce la hora y canal para ver el duelo a través de la plataforma ViX.

Partido: Rayadas vs Necaxa

Fecha: Domingo 11 de enero

Fase: Jornada 2 de la Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX

Rayadas vs Necaxa: A qué hora ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX Femenil

La Jornada 2 de la Liga MX Femenil enfrenta a Rayadas vs Necaxa en punto de las 18 horas, tiempo del centro de México, el domingo 11 de enero.

Rayadas vs Necaxa: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX Femenil?

La señal de la plataforma ViX transmitirá el partido Rayadas vs Necaxa. el domingo 11 de enero.

Partido: Rayadas vs Necaxa

Fecha: Domingo 11 de enero

Fase: Jornada 2 de la Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX

¡Vamos por el triunfo, Rayadas! 👊🏼🔥



🗓️ Domingo 11 de enero

⌚️ 18:00

🏟️ Estadio BBVA #TacosPopos pic.twitter.com/q3igy8TDl9 — Rayadas (@Rayadas) January 6, 2026

¿Cómo llega Rayadas al partido de la Jornada 2 de Liga MX Femenil vs Necaxa?

Rayadas goleó 4-0 a Puebla en su debut en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil, demostrando que es un equipo sólido con aspiraciones al campeonato del Clausura 2026.

Con sus primeros tres puntos en el torneo, Rayadas se ubicó junto a otros 8 equipos con la misma cantidad de unidades, así que será importante ganar en casa a Necaxa para empezar a hacer diferencia en la tabla de posiciones.

¿Cómo llega Necaxa al partido de la Jornada 2 de Liga MX Femenil vs Rayadas?

Necaxa enfrentó a otra escuadra regia en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil, previo a su duel ante Rayadas.

Tigres fue el rival de Necaxa en su debut en el Clausura 2026, partido en el que las Centellas no tuvieron mucha suerte.

Tigres 4-1 sobre Necaxa fue el marcador en el debut de las Centellas en el torneo, por lo que sumar en la cancha de Rayadas sería muy valioso para las visitantes.

La Jornada 2 de la Liga MX Femenil arrancó con el empate de Pumas en San Luis, con marcador de 1-1.