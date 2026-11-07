Pumas vs América se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 7 de noviembre a las 21 horas por TUDN, ViX y Canal 5.

Partido: Pumas vs América

Fase: Jornada 16 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: TUDN, ViX y Canal 5

Pumas vs América es uno de los cuatro partidos programados este sábado 7 de noviembre, en la Jornada 16 del Apertura 2026.

Pumas vs América: Día para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

El sábado 7 de noviembre de 2026 arranca la Jornada 16 de la Liga MX, día en que se miden Pumas vs América.

Pumas vs América: Hora para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

Será a las 21 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Pumas vs América.

Pumas vs América: Canal para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

El partido Pumas vs América podrá verse a través de la señal de TUDN, ViX y Canal 5.